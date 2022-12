Maxi López habló de Wanda Nara y dijo lo que nadie imaginaba: "Tenemos que seguir"

Maxi López reapareció para hablar de Wanda Nara y sus hijos. Qué dijo el exfutbolista.

Maxi López brindó declaraciones sobre el vínculo con Wanda Nara, luego de años de batallas mediáticas. El exfutbolista sorprendió a todos tras revelar qué planes tienen de cara a Año Nuevo y no solo eso, sino que se halagaron a través de sus redes sociales.

"Feliz Navidad. Te esperamos acá para el próximo año, Maxi", escribió Wanda Nara en una historia de Instagram, dejando entrever que la relación de ambos cambió completamente. En diálogo con el móvil de Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por El Trece, López se encargó de detallar cómo lo viven.

"Estamos bien y creo que está bueno más que nada por los chicos, y por toda la situación, así que estamos trabajando juntos como para que los chicos puedan crecer en el mejor de los ambientes", expresó. Al mismo tiempo, reveló que "costó varios años, pero creo que tenemos que seguir por la misma situación en la que estamos".

Además, confesó que tanto Wanda como sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino viajarán a Europa para pasar Año Nuevo todos juntos. "Por lo que habíamos hablado, seguramente van a estar conmigo en Inglaterra y ella iba a viajar, así que esperemos que siga así", subrayó.

Icardi mandó al frente a Wanda Nara en pleno vivo

Mauro Icardi interrumpió un video que Wanda Nara estaba grabando en vivo para sus seguidores e hizo un inesperado comentario sobre su vínculo, mientras todos sus fanáticos se preguntan si siguen juntos o si están separados.

En aquella charla, Wanda volvió a confirmarles a sus seguidores que está separada, a pesar de que el futbolista lo niega desde hace meses. Fue entonces cuando Icardi, quien estaba viendo el vivo, sorprendió a todos al comentar que la empresaria estaba mintiendo.

“Yo no le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación... O mejor dicho, si la hice, pero no tengo una relación”, declaró Nara en aquel video, luego de que uno de sus seguidores le preguntara si estaba en pareja con L-Gante.

“Y si algún día tenga una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones. Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto”, agregó, mientras Icardi le mandaba emojis de corazones. De repente, le dejó unos picante comentarios: "Dejá de aclarar tanto que oscurece" y "Muy ex pero me volvés loco a videollamadas".