Matías Alé confirmó la noticia más feliz junto a su novia.

Matías Alé está viviendo uno de los períodos más esperanzadores de su vida, luego de atravesar una difícil etapa de crisis de salud mental. En este nuevo capítulo, el actor logró reencontrarse y volvió a brillar en los medios y el teatro. Además, el humorista encontró el amor de nuevo y está planeando su boda con Martina Vignolo. Recientemente, Matías participó en una entrevista donde compartió cómo se siente en este momento.

En una conexión con el programa Paparazzi, Matías Alé hizo un balance de sus proyectos, su vida amorosa y sus planes a corto plazo. “Hoy fue un día agitado, estuve ensayando para Los sospechosos del piso 10, la obra que estamos preparando para la temporada en Mar del Plata. También tengo mi programa de streaming, la radio, y grabé para el Cantando, y ahora me dirijo a la sentencia”, comentó.

El actor también se refirió a la fiesta de Halloween que reunió a muchas personalidades del espectáculo. “Estuve en la radio y me disfracé de calavera. ¡Qué fiesta se armó! Es una locura. La próxima semana voy al streaming de PPZ, que es todo un éxito. Martina quería venir, pero está trabajando en Mar del Plata”, añadió.

En esa línea, también habló sobre los planes que tiene para el verano y la temporada teatral en Mar del Plata junto a su pareja. “Estamos muy enamorados. Haremos la temporada juntos en Mardel y va a ser genial para los dos. Vamos a convivir y disfrutar de su ciudad en el verano”, afirmó con entusiasmo.

Por último, Matías Alé se refirió a las críticas que recibió por su relación con Mabrina y la diferencia de edad que existe entre ellos. “A quien le guste, que lo disfrute. Estoy feliz. Le propuse matrimonio a Martina durante la entrega de los premios Martín Fierro Federal, y creo que fue una de las cosas más arriesgadas que he hecho en mi vida. Será en un año, y ya han pasado seis meses desde entonces; estamos cada vez más sólidos y organizando la boda”, concluyó.

Es 24 años menor: Matías Alé presentó a su nueva novia

Matías Alé mostró a su novia 24 años menor por primera vez ante los medios y generó revuelo en las redes sociales, por la diferencia de edad. "Es como Alfonsina Storni en un cuerpito de 22 años", sentenció el actor en una entrevista donde posó junto a su novia.

Interceptado por un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece), Matías Alé (47) se mostró junto a Martina (22), su novia, y señaló: “Marti acaba de llegar de Mar del Plata, la fui a buscar a Retiro. Estoy feliz. Estoy enamorado y contento”. Alé se mostró feliz con la joven y manifestó sus deseos de ser padre con ella.

Cuando el periodista le preguntó por su famoso romance con la diva Graciela Alfano, el actor recordó: "Me enseñó mucho. Yo tenía 22 años y ella, 47″. Tras esta revelación -que coincide con el juego de edades entre él y su pareja actual- Matías Alé cerró: “Entonces, de alguna manera, me enseñó (Alfano) a dejarme crecer, cómo acompañarme, qué cosas no hacer para que no se termine la relación. Yo soy original, no estoy copiando a nadie. Ella fue una gran maestra".

“Siempre dije que la vida me iba a regalar un gran amor y apareció Martina. La edad no afecta en nada, no nos damos cuenta. Ella es como Alfonsina Storni en un cuerpito de 22 años”, sumó Matías. Entre lágrimas y aferrado a su novia, profundizó: "No puedo pedirle nada más a la vida".