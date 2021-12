Martín Liberman sorprendió con un inesperado anuncio: "Ansioso"

Martín Liberman hizo un anuncio en sus redes sociales que sorprendió a sus casi 400 mil seguidores.

Martín Liberman usó sus redes sociales para hacer público un anuncio muy esperado por él y su pareja, Ana Laura López a quien conoció en el 2014 cuando compartieron dupla en el Bailando. El periodista aseguró estar "ansioso" por la noticia que comunicó a sus casi 400 mil seguidores. Cabe recordar que hace unos días contó emocionado la extensa lucha que encararon con su esposa para poder agrandar la familia, ya que él ya es padre de Blas, un pequeño de 11 años, fruto de su anterior matrimonio.

Usuario activo de las redes sociales, Martín Liberman suele compartir imágenes en sus perfiles de su cotidianeidad tanto laboral como familiar. En las últimas horas, el periodista reveló una feliz noticia respecto a su vida personal, tras mucho tiempo buscándolo. Casado con Ana Laura López desde el 2019, Liberman es padre de Blas, fruto de su matrimonio con Marcela Greco, de quien se separó hace ya varios años. Vale recordar que el periodista conoció a su actual pareja en el Bailando 2014, cuando compartieron la pista del ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

"Una de las noticias más lindas que puedo compartir con ustedes. Al amor que siento por Ana Laura López y Blas Liberman se agrega un nuevo espacio en mi corazón!", contó emocionado Martín Liberman en su cuenta de Instagram que con su pareja están en la dulce espera. Sumado al emotivo texto, el periodista compartió imágenes de cómo fue todo el proceso que llevaron adelante para que su esposa quedara embarazada: "Gracias a mi esposa por su valentía, a mi hijo por su amor y a todos los seres queridos que ya conocen la noticia o van a conocerla ahora por sus caras, sus gestos y su cariño".

"Dicen que el amor por los hijos se multiplica así que ansioso por sentir esa experiencia", cerró su publicación Martín Liberman, visiblemente emocionado por la feliz noticia. Las felicitaciones, mensajes cariñosos y likes se volvieron inmediatos. Por su parte, Ana Laura López también se mostró muy contenta en sus propias redes sociales con la noticia: "Más feliz y exploto!".

La emoción de Liberman por una situación como la suya en Los 8 escalones del millón

“A Walter le quiero decir que para mí tiene la causa más noble del programa”, le dijo Martín Liberman a un participante de Los 8 escalones del millón mirándolo a los ojos luego de que el concursante quedara a un escalón de la final y contó su vivencia: “Yo soy padre por haber tenido el dinero para afrontar las fertilizaciones in vitro, lo cual es una injusticia tan grande”.

De inmediato, el jurado del programa conducido por Guido Kaczka detalló: “He pasado por decenas de fertilizaciones in vitro así que comparto, entiendo, me emocioné y me parece injusto porque no hay causa mas noble que traer un hijo al mundo, y es lo mas grande que hay y es increíble que pueda ser padre el que tiene plata y no pueda serlo el que no tiene plata”. Pero además, le extendió una mano. “Te acompaño y contá conmigo para lo que sea”, cerró antes de seguir con el programa.