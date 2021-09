Mariano Martínez tomó una inesperada decisión tras ser humillado en las redes sociales

Mariano Martínez enfrentó las críticas en Internet por su barba y sus canas y apostó por un cambio de look.

Mariano Martínez es uno de los famosos más activos en las redes sociales al día de hoy. Desde que se hizo una cuenta en TikTok, en donde sube videos bastante particulares a diario, muchos internautas hacen memes, bromas y chistes sobre él en Internet. Ahora, cansado de las críticas, decidió hacerse un cambio de look e ignorar las opiniones ajenas.

Mediante un video de sí mismo filmado frente al espejo, Mariano expresó en sus historias de Instagram: “Me están diciendo que me afeite, que me corte el pelo, que me veo muy viejo, y que se yo. Tengo 42 y soy viejo. Eso es así. ¿Qué querés que haga? A mi me gusta tener la barba y el pelo largo. ¿Y qué?”.

Al rato, publicó otro clip en donde parecería que al final sí le afectaron las críticas y decidió sacarse la barba. En la historia siguiente, aparece Martínez sentado en una silla con una bata de peluquería, mientras un estilista le afeitaba apenas la barba. Señalando sus canas, dijo para cámara: “Haciendo un poco de magia hoy. Un toquecito el color, epa, epa”. Después, le agradeció al estilista: “Gracias, Javi”.

Mariano Martínez sobre las críticas en redes sociales

En diálogo con El Trece, le preguntaron a Mariano cómo se llevaba con las críticas y agresiones que recibe en Internet, a lo que él contestó: “Yo no soy de leer los comentarios, sinceramente no me guio ni por los halagos ni por los detractores ni por los agravios. Nadie debería hacerlo, más en una sociedad así. Hoy por hoy, por lo que veo, hay un momento de crueldad fuerte en las redes. A mí no me afecta en nada, lo que digo es que hay gente que se suicida por estos temas”.

Después, contó que después de presentarse en el programa de Jey Mammón días atrás, en donde fue a cantar, le mandó un mensaje a su hija diciéndole que estaba muy contento por al menos haberlo intentado. “Lo que le quise decir a mi hija es que la vida pasa en un segundo. Todos nos vamos a ir de esta tierra, y de repente te encontrás con que te estás por ir y diijste ‘no me animé a hacer esto por el qué dirán’ y es muy triste eso. Entonces yo aliento a mis hijos para que lo hagan”.

Después de haber ido al programa, la noticia que más predominó en los medios fue que Mariano había pedido perdón por su debut. “La verdad que es muy triste eso, fue unámine ese recorte que se hizo y creo que es un aporte y un deber de todos los comunicadores, de empezar a erradicar esta situación del bullying y de centrarse siempre en lo malo como lo importante. Porque la noticia importante era que hay que animarse a pesar de todo y no fijarse en el qué dirán”, finalizó.