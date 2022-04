Mariano Martínez se metió en el escándalo entre Rodrigo De Paul y Cami Homs

Por si algo le faltaba al escándalo que sacude a la farándula argentina entre Rodrigo De Paul y Camila Homs era que se involucrara indirectamente Mariano Martínez. El actor encendió la polémica con algunos movimientos en las redes sociales que llamaron la atención de muchos usuarios.

El artista, modelo y productor de 43 años protagonizó varios Me Gusta y comentarios que dispararon diferentes versiones luego de la ruptura entre el futbolista de la Selección Argentina y su expareja, con Tini Stoessel como la tercera famosa en esta situación.

El actor recurrió a su cuenta oficial de Instagram (@marianom78) y sorprendió a sus más de dos millones de seguidores. Uno de los artistas más famosos de la televisión argentina en las últimas dos décadas estuvo a pleno en estos días en las redes sociales, en las que llenó de Likes y de elogios a más de una mujer reconocida.

Entre ellas se encuentra nada menos que Cami Homs, que se acaba de separar de De Paul. Luego del escándalo mediático, Mariano Martínez comenzó a seguirla y a colocarle varios Likes, aunque por el momento solamente se trata de "buena onda" del actor hacia ella y nada más.

El ejemplo más contundente al respecto es una de las últimas publicaciones de la madre de Francesca De Paul (3 años) y de Bautista (9 meses). La joven modelo posteó una foto en el espejo con el simple mensaje de “Naturally (Naturalmente)”, dentro de la habitación del departamento de Puerto Madero (Ciudad de Buenos Aires), al que se mudó cuando llegó desde Madrid para firmar el contrato con la agencia Multitalent.

Allí se la observa con un look simple, con un conjunto deportivo negro y la funda de su celular diseñada por la exclusiva marca Louis Vuitton. Dicha imagen contó con el Me Gusta de Mariano Martínez y de muchos otros famosos, como por ejemplo Wanda Nara y Antonela Roccuzzo.

El polémico like de Mariano Martínez a Cami Homs, la ex de De Paul.

Mariano Martínez y Brenda Asnicar: qué pasa entre ellos

Luego de que la ex Patito Feo cambiara su foto de perfil en Instagram (@basnicar) y el actor rápidamente le pusiera un Like, ella lo mandó al frente. “Bueno, Mariano, a mí también me gusta tu foto de perfil… ¿Ok?”, le escribió su colega. Sin embargo, él se lo tomó de una forma muy tranquila y solamente reaccionó con un “besos, Bren”.