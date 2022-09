María Becerra reveló el verdadero motivo de su ruptura con RusherKing: "Me enteré por TikTok"

La famosa cantante se volvió viral en las redes sociales luego de que se viralizara la conversación que mantuvo con una influencer que quiso conquistar a su novio.

María Becerra habló por primera vez de los motivos de separación con RusherKing y sorprendió con una insólita confesión. A casi nueve meses de la escandalosa pelea que distanció a los reconocidos artistas, se viralizó una particular llamada en donde la cantante confesó qué la llevó a finalizar la relación.

Todo sucedió cuando la influencer Jaz Pincita subió a sus historias de Instagram una llamada de teléfono que había mantenido con Becerra. La cantante se comunicó con ella luego de que se enterara que Jaz le había enviado algunos mensajes insinuantes a J Rei, su actual pareja. Molesta por la situación, la intérprete de Automático decidió comunicarse directamente con ella para aclarar la situación.

Becerra se comunicó con la influencer en el marco de los privado, pero ella decidió hacer pública la situación al compartirla en sus historias de Instagram. "Te parezco una capa, pero te querés culear a mi novio. Sos una hija de puta vos también", dijo María entre risas al inicio de la llamada que se viralizó.

Posteriormente, María Becerra abrió su corazón y habló de sus inseguridades a la hora de mantener una relación. Además, hizo especial hincapié en que esta sensación había surgido luego de finalizar su relación con RusherKing. "Es feo, como mujer te lo digo", reveló la cantante. Además, añadió: "Una tiene inseguridades, lamentablemente. Y a mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo también me enteré por TikTok".

"Y ahora leo esto, viste. Me pone mal porque me trae cosas viejas", sentenció Becerra en un tono amistoso y con ánimos de dejar las cosas claras sin recurrir a una pelea mediática. Sin embargo, la influencer no tomó la misma posición y compartió la llamada en sus redes sociales.

Fuerte opinión de "La China" Suárez sobre María Becerra: "No sé por qué"

Eugenia "La China" Suárez rompió el silencio y habló por primera vez sobre sus sentimientos hacia la cantante María Becerra, expareja de Rusherking. El hecho de que la actriz actualmente salga con el reggaetonero hizo suponer al público que había mala onda entre las artistas, pero Suárez reveló una inesperada verdad al respecto.

"Es una mega artista. La rompe, no sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música", opinó la ex-Teen Angel sobre Becerra tras una pregunta que uno de sus seguidores de Instagram le hizo en medio de una transmisión en vivo.

La actual pareja de Suárez contó que su relación con Becerra no terminó de la mejor manera pero esa realidad parece no haber afectado la imagen de la intérprete de Miénteme ante los ojos de "La China".