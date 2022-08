Marcelo Polino fulminó a los hijos de Piñón Fijo: "Vayan a laburar"

Marcelo Polino tomó posición en el escándalo familiar que enfrentó a Piñón Fijo con sus hijos, y emitió un fuerte descargo en apoyo al animador infantil.

El escándalo familiar que dividió a Piñón Fijo y su familia adquirió una increíble repercusión mediática y varias figuras mediáticas sentaron posición en el conflicto. Uno de ellos fue el periodista Marcelo Polino, quien no dudó en defender al animador infantil y fulminar a Sol y Jeremías, sus hijos.

Tras la instantánea que desató la polémica (una foto del payaso con su nieta, la hija de Sol) Polino habló sobre la repercusión que tuvo el caso en los medios y la resolución del mismo, que incluyó un pedido de disculpas públicas de Piñón y una baja de confianza en su imagen traducida en cancelaciones de espectáculos. También, el periodista no dudó en ponerse del lado de Piñón Fijo con una contundente declaración.

“Le han pegado de manera desmedida a Piñón Fijo por un exabrupto. ¡Hasta le cancelaron shows! ¡Los hijos, que con un talento escasísimo vivieron toda la vida de su padre!”, sentenció el respetado periodista de espectáculos. Y agregó: “Por un exabrupto, ¡exponerlo de esa manera, por favor!".

Enojado por la actitud de Solcito Fijo, quien publicó una larga carta donde acusó a su papá de humillarla durante su embarazo, Marcelo cerró con una fuerte crítica: "Además, a la nieta de Piñón la mostraban en los shows, no es que no salió nunca ¿Entonces a veces sí y otras no? ¡Toda la vida vivieron de él! ¡Vayan a laburar! ¡Ahora se hacen los ofendidos!”.

Luis Ventura contó lo que nadie dijo de Piñón Fijo: "Otra explicación"

Luis Ventura aportó más información sobre el caso, con una arista hasta el momento inexplorada sobre la vida de Fabián Gómez, el hombre detrás del maquillaje. En su rol de panelista en A la tarde (América TV), Ventura habló de la situación fiscal de Piñón Fijo y cómo eso habría quebrado la relación con sus hijos: “Acá hay otra explicación que tiene que ver con el dinero. El dinero que manejaba Piñón. Ustedes saben que su éxito y desarrollo mediático obedece a Adrián Suar, porque Toto, su hijo, era fanático de Piñón, y eso lo fortificó”.

“Además ustedes se acuerdan que hace años que Piñón tuvo problema con el AFIP, parece ser que a partir de ahí, los hijos se enteraron lo que su padre realmente cobraba y a ellos, aparentemente, les repartía un dinero bastante ajustado. Por eso consideraron que era una injusticia”, arremetió Ventura.