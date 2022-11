Maluma explotó por una pregunta sobre el Mundial y abandonó una nota

El cantante colombiano fue cuestionado por su participación en la ceremonia del Mundial Qatar 2022 y se fue en medio de la entrevista. El video.

Maluma fue tendencia en las últimas horas por una actitud que sorprendió a todos. El cantante colombiano brindó declaraciones para un canal qatarí en el marco de su participación en la ceremonia inaugural del Mundial, y tras recibir una pregunta vinculada al trasfondo que tiene el evento con respecto a la violación de los derechos humanos, tomó la decisión de irse en medio de la entrevista.

"Sabes, debo preguntarte: Shakira y Dua Lipa se niegan a participar en esta Copa del Mundo debido a los malos antecedentes de Qatar en materia de derechos humanos", indicó el periodista en el inicio de la pregunta que iba a desatar la furia de Maluma. "Obviamente la gente piensa ¿no tienes problemas con la violación de los derechos humanos en este país?", indagó.

La consulta lo tomó por sorpresa al creador del tema Felices los cuatro, pero respondió firme. "Es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar de la vida y disfrutar del fútbol. La fiesta del fútbol. En realidad no es algo de lo que tenga que involucrarme. Estoy aquí disfrutando de mi música y mi hermosa vida jugando al fútbol también", consideró.

Lejos de haberse quedado satisfecho con sus dichos, el periodista insistió y lanzó: "¿Pero puedes entender a la gente que va a decir, por cierto, la sola presencia de ti aquí está ayudando a encubrir?". En ese momento, Maluma lo frenó en seco y ya enojado por la situación, sostuvo mirando a la producción detrás de cámaras: "¿Por qué tengo que responder a esa pregunta específicamente?".

Cuando el conductor quiso responderle, el artista se levantó de su asiento y se fue del estudio de televisión. "Voy a pedirte que no hagas eso", expresó mientras se retiraba. "¿Cuál es el problema?¿Soy grosero? Creo que es lo que dice la gente, es como la gente piensa", manifestó, en un momento sumamente tenso.

Infantino enfrentó las críticas al Mundial de Qatar 2022

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, brindó este sábado una conferencia de prensa en la que trató de hipócritas a los que critican al Mundial de Qatar 2022 por la falta de derechos humanos en el país a horas del debut mundialista entre el país anfitrión y Ecuador. Además, realizó una insólita confesión en relación a la xenofobia y a la homosexualidad que tuvo que leerla en un papel.

Las declaraciones de Infantino cayeron por sorpresa en el mundo. La sonrisa y la palabra cauta que suele mostrar, las hizo a un lado y fue durísimo por primera vez en mucho tiempo. Es que los comentarios negativos a cerca de la organización del Mundial en Qatar, incluso con algunos países intentando boicotear la competencia, parece que colmaron al mandamás de la FIFA. Sin embargo, algunas de sus frases no parecieron muy sinceras.

"Hoy tengo sentimientos muy fuertes, puedo comentarles eso. Hoy, me siento qatarí. Hoy, me siento árabe. Hoy, me siento africano. Hoy, me siento gay. Hoy, me siento como una persona de discapacidad. Hoy, me siento un trabajador inmigrante. Me siento como ellos y sé lo que es sufrir acoso de pequeño. Era pelirrojo y sufrí bulling. Lloré e intenté participar con ellos. Si leyera la prensa estaría deprimido. Soy hijo de trabajadores migrantes, en condiciones muy complicadas en Suiza, cómo vivían y los derechos que tenían", comenzó en su discurso Infantino, intentando aclarar, de manera insólita, colectivos que fueron discriminados en suelo qatarí. Lo llamativo fue que, al finalizar dicha frase, bajó su mirada para seguir leyendo lo que debía decir.

Las innumerables denuncias de atropello a los derechos humanos en Qatar, en los que, por ejemplo, murieron varios inmigrantes en la construcción de estadios, fueron uno de los ejes centrales alrededor de esta Copa del Mundo, sobre todo desde la óptica de países europeos. Infanitno aprovechó la oprtunidad para responder con dureza y no titubeó en su mensaje. "Los europeos deberíamos pedir perdón por 3000 años por todo lo que hicimos alrededor del mundo antes de dar lecciones de moral. Eso no significa que no debamos señalar lo que no funciona en Qatar y debe ser comentado. Pero estas lecciones de moral son hipocresía. Vine hace seis años y lo primero que hice fue hablar de los trabajadores. ¿Cuántas empresas europeas ganan dinero aquí o en otros países de la zona y se han preocupado de los trabajadores? Ninguna. ", comentó.