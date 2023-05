Luis Ventura subió una foto para compararse con la estatua de Gallardo: "Sacate la media"

De forma totalmente inesperada, Luis Ventura decidió reaccionar a la comentada estatua de Marcelo Gallardo con una foto donde hizo particular foco en su entrepierna.

La estatua en reconocimiento a los títulos que ganó Marcelo Gallardo como técnico de River Plate y su detalle viral siguen estando entre los temas de conversación más divertidos en las redes sociales. Luego de la declaración de la escultora que encaró el trabajo para el equipo de fútbol, el periodista Luis Ventura fue por más y subió una picante foto para comparse con la escultura del Muñeco.

El tema de discusión en Twitter no fue el motivo por el que fue hecha la estatua sino el tamaño de los genitales de Marcelo Gallardo, detalle que provocó una infinidad de memes y comentarios irónicos en torno al ego del director técnico. Y luego de que la escultora, en declaraciones con diversos medios radiales y televisivos, dejara en claro que ese detalle fue pedido a propósito, "en exageración", el periodista de Espectáculos Luis Ventura salió le contestó a la estatua a su manera.

"Yo no quiero ninguna tatua...", indicó el panelista de Karina Mazzocco en A la Tarde y el conductor de Secretos Verdaderos (ambos programas de América TV) como epígrafe a una jugada foto en Instagram donde mostró sus genitales. La reacción en los comentarios no se hizo esperar y decenas de usuarios le dejaron respuestas a la instantánea: "Eso es un pañal", "dale Luis sacate la media en forma de pito que te pusiste", "eso se llama tener los huevos bien puestos" y "igual vos la tenés de adorno" fueron algunos de los mensajes más chistosos.

La escultora que hizo "el bulto" de Gallardo rompió el silencio: "Me pidieron"

"Me pareció que en ciertas partes había que tomarse licencias para que le dieran más impacto, sobre todo porque estamos hablando de una obra que será apreciada por los hinchas de River", explicó la artista Mercedes Savall, responsable de la estatua, en una reciente entrevista con A24. Igualmente, expresó que "no es una burla ni mucho menos" hacia el director técnico de 47 años.

Incluso, la artista reconoció que se tomó "licencias" al elaborar la escultura. También recordó que "por ejemplo, Gallardo al momento de levantar la Copa Libertadores tenía la camiseta de River" y añadió: "Pero lo hice con el saco porque el saco se transformó en un ícono". "Son cosas en las que uno se toma licencias para aportarle más gestos a los hinchas”, volvió a aclarar.

Al mismo tiempo, Savall recalcó: "Me pidieron específicamente que esa parte (la de los genitales) la exagerara. Me lo pidió el comitente de la obra". Por último, con una sonrisa de por medio, aseguró: "Me gusta mucho disfrutar de la hinchada y de todo ese mensaje que tiene el fútbol... Era una forma de darle un mensaje al hincha".