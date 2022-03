Escracharon a Luis Ventura desnudándose en plena calle: "Esto no va a quedar así"

Escracharon al periodista en la vía pública. El video fue recogido por el propio Luis Ventura y éste lo subió a su cuenta oficial de Instagram.

Luis Ventura protagonizó un momento insólito en la vía pública. Lo que evidenció esta situación es el video que se viralizó en las últimas horas, donde se lo pudo ver cambiándose el pantalón en medio de una calle porteña producto del poco tiempo que tiene para vestirse entre programa y programa.

El periodista de espectáculos sigue vigente en el periodismo de espectáculos luego de haber formado parte de diferentes programas y formatos dentro de la televisión argentina. Actualmente, el expanelista de Intrusos interviene en más de un envío perteneciente a América TV y es por esta razón que su tiempo por momentos se acorta.

A través de su cuenta oficial de Instagram, fue el propio Luis Ventura quien compartió estas imágenes tomadas por una persona en la vía pública, evidenciando cómo pasó de tener puesto un pantalón de jogging y ojotas a uno de vestir acompañado de zapatos. Los comentarios de los usuarios que observaron este material fueron graciosos y aplaudieron la actitud del periodista de mostrar cómo es la vorágine de su trabajo.

Con participación en A la tarde y habiendo sido parte de uno de los primeros programas de Intrusos luego de la partida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Luis Ventura también le dedica tiempo a otra pasión: el fútbol. Desde hace algunas temporadas es entrenador de Victoriano Arenas, con previos pasos por otros clubes correspondientes a las categorías del ascenso argentino.

El calvario que vivió Luis Ventura con Mühlberguer: "Me puso un antifaz"

Luis Ventura se sinceró sobre una fuerte situación que vivió en la clínica de Rubén Mühlberger, cuando fue operado sin su consentimiento. Según su relato, el periodista de espectáculos acudía de manera regular al centro donde el médico denunciado por mala praxis atendía a sus pacientes, por recomendación de Moria Casán.

"Empecé a ir por Moria, en la época en que eran socios. La verdad, es que yo iba a dormir la siesta. Me ponían electrodos acá, allá y esas cosas", comenzó su relato el conductor de TV en A la Tarde, donde se desarrollaba un debate sobre las mala praxis de Mühlberger y de Aníbal Lotocki. "Un buen día me cita a la mañana, tipo 7. Me pareció un horario inhabitual para hacer una práctica de tecitos, de boludeo. Me pareció raro".

Ventura continuó su relato en alusión a la ingenuidad con la que acudió al centro en aquel momento, cuando creía que se trataba de una sesión como las que ya había tomado. "Llegué, me sentó en una camilla ondulada, donde tenés las piernas para arriba, y me puso un antifaz para dormir", expresó sobre el momento previo a ser intervenido quirúrgicamente sin tener idea al respecto. "Me dijo: 'Vas a sentir frío en el cuello'. Me puso las bolsitas en gel esas congeladas. En un momento me saca eso y empecé a sentir movimientos en el cuello. Era una cosa como lejana, porque estaba todo adormecido. Sentía como tironeos".