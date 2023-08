Luis Miguel contó la verdad sobre sus dobles: "No es la primera vez"

Luis Miguel se refirió a los rumores cada vez más extendidos de que quien da sus recitales no es él sino algunos dobles que el "Sol de México" tiene.

Luis Miguel estuvo en el centro de la polémica en los últimos días tras los shows que dio en la Ciudad de Buenos Aires por los supuestos dobles que utilizó en los conciertos del Movistar Arena. "No es la primera vez", se sinceró el popular cantante mexicano respecto a esta controversia en una entrevista.

Los últimos días fueron muy agitados para los fanáticos argentinos de Luis Miguel, más allá de la serie de 10 conciertos que dio en Buenos Aires el reconocido artista. Es que desde el primer show que dio el pasado 3 de agosto, las especulaciones sobre los supuestos "dobles" que utiliza el "Sol de México" en su lugar para los recitales.

A pesar de que la productora encargada de los conciertos descartó categóricamente que no fuera el mismísimo Luis Miguel quien estaba al frente de los shows, lo cierto es que tanto las redes sociales como los programas de espectáculos estuvieron todos estos días analizando el físico, la voz, las expresiones y los movimientos del cantante para dilucidar si se trataba del verdadero o no. En ese sentido, en las últimas horas se viralizó qué opina el músico respecto a estos rumores, que no solo se dieron en Argentina sino en cada país al que llega la gira del cantante.

"Ya te acostumbras. No es la primera vez. Te acostumbras a oír cosas así", contó con sinceridad Luis Miguel en una entrevista que le dio a TN en el 2015. Además, agregó que intenta ignorar esos rumores, aunque no siempre fue así: "Al principio sí me afectaba, porque decía por qué están diciendo algo tan fuerte".

"Sin embargo, con el tiempo y los años te vas haciendo más fuerte. Vas entendiendo que es parte del mismo medio", concluyó el cantante respecto a las especulaciones de que utiliza dobles en sus conciertos. Pese a los rumores, Luis Miguel llenó cada uno de los conciertos que dio este año e inclusive anunció los que vendrán en el 2024 en el Campo Argentino de Polo, para los que las entradas ya están a la venta.

Quién es el doble de Luis Miguel

El misterio toma un nuevo giro con la revelación del imitador más famoso de Luis Miguel: se trata de Andrés Rey. Conocido por su impresionante parecido físico y su voz similar a la del Sol de México, Andrés Rey ha desvelado detalles reveladores sobre su papel en los eventos. En una entrevista con Mariana Fabbiani en el programa Duro de Domar, el doble de "Luismi" compartió una experiencia impactante que tuvo lugar el 13 de noviembre de 2010 en el Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, Argentina.

Según Rey, en esa ocasión, Luis Miguel debía presentarse en San Luis después de actuar en Rosario y Córdoba. Sin embargo, problemas técnicos durante el concierto llevaron al artista a abandonar el escenario después de apenas 40 minutos de iniciada la presentación. En ese momento, Andrés Rey tomó el relevo y subió al escenario para reemplazarlo. Aunque Rey menciona un contrato de confidencialidad que limita lo que puede revelar, insinuó que este tipo de situaciones no eran inusuales y que en ocasiones anteriores había realizado playback en sustitución de Luis Miguel.

La incertidumbre sobre si Luis Miguel canta realmente en sus conciertos o si un doble asume su papel sigue siendo un enigma cautivador. Mientras los seguidores y críticos debaten sobre esta teoría, el misterio continúa envolviendo al artista, agregando un elemento de intriga y fascinación a su ya legendaria carrera en la música.