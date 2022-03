Los desgarradores chats de Gustavo Martínez antes de morir: "No lo digas por favor"

Se filtraron sus desesperados mensajes solicitando ayuda. Gustavo Martínez intercambió estas palabras con su sobrino Pablo.

Gustavo Martínez murió el pasado 16 de febrero tras arrojarse del balcón del departamento en donde vivía, ubicado en un piso 21. Desde su trágico final, mucho se habló sobre la relación que la expareja de Ricardo Fort tenía con los hijos del también difunto empresario y cómo eran sus días lejos de las cámaras y los flashes que podían llegar a aparecer ocasionalmente para realizarle una nota.

Lo cierto es que su sobrino Pablo Martínez filtró una serie de mensajes que intercambió con su tío Gustavo poco antes de morir. Si bien no se conoce a ciencia cierta cuántos días u horas antes se provocó esta charla, lo cierto es que el protagonista pudo saber que su tío no la estaba pasando bien.

“Si podés, dame algo para comer que acá no quiero donde estoy”, le manifestó Gustavo Martínez, a lo que agregó: "No tengo un peso y no lo digas por favor". Su sobrino Pablo, ante esta situación, le aseguró que no le contaría a nadie sobre esta situación y que al día siguiente pasaría por su domicilio para socorrerlo económicamente.

A través de Juan Etchegoyen, Pablo Martínez decidió compartir este mensaje para que el público sepa las condiciones en las que Gustavo Martínez decía vivir. A poco de su muerte, todavía se tejen diferentes teorías para comprender su decisión de quitarse la vida arrojándose al vacío desde un piso 21.

Las anotaciones que encontraron en los bolsillos de Gustavo Martínez

La muerte de Gustavo Martínez causó sorpresa en el mundo del espectáculo. Sin embargo, puertas adentro los que conocían bien al exnovio de Ricardo Fort sabían que no estaba atravesando un buen momento anímico y que arrastraba una dura enfermedad como lo es el Alzheimer.

Al momento de decidir quitarse la vida y saltar al vacío desde el piso 21 del edificio donde vivía, Gustavo Martínez llevaba consigo un pantalón de entrenamiento oscuro. En el mismo, sus bolsillos contenían anotaciones que fueron descriptas en Intrusos. Fue el periodista Javier Díaz quien las detalló.

En América, el periodista aseguró: "También había unos papeles con unas anotaciones. En uno de ellos, decía el número 2000, 17.30, 18, después 16 de enero de 2022. Y tenía un sobre de una empresa de inversiones financieras del exterior. Entre todo esto, quizás hay un mensaje de él. Tenía dos barbijos, llaves, una tarjeta de crédito y la tarjeta de la prepaga”.