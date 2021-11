Los aniquilaron: los mejores memes de Luciano Castro tras actuar en el video de Flor Vigna

Luego de que Flor Vigna lanzara su primera canción y Luciano Castro protagonizara el videoclip, llovieron las burlas en las redes sociales.

Luego de haber abandonar su puesto en Showmatch: La Academia y renunciar a todas las propuestas actorales que le llegaron para este 2021, Flor Vigna se lanzó como cantante con su primer sencillo llamado UY! y contó con la presencia especial de Luciano Castro, su nuevo novio, como protagonista del videoclip. Sin embargo, debido a la puesta en escena que presentó el clip, el famoso actor se convirtió en el foco de miles de burlas y memes en las redes sociales.

Flor Vigna eligió esta canción para el debut de su carrera musical en donde, con un ritmo pegajoso e híbrido entre la cumbia y el pop, cuenta la historia de una mujer que vive una gran decepción amorosa luego de que su pareja tuviera una muy mala actitud con ella. Frente a esto, Luciano Castro interpretó a aquel hombre al que Vigna quería burlar con su letra, sin embargo, pese a haberse prestado para el debut de su novia en la industria musical, parece que el concepto no deslumbró al público y terminó por convertirse en tendencia en redes, pero como un meme.

En primer lugar, lo más criticado por parte de los internautas fue la estética que utilizaron para personalizar a Castro, en donde, lo que más destacó dentro de todos los detalles fue que Luciano tenía una pierna depilada completamente y la otra no. Lo que obviamente fue una decisión de la producción con algún criterio artístico, terminó por convertirse en un una de las principales burlas. "¿Por qué Luciano Castro tiene una pierna depilada y se le borraron los tatuajes? MIS TE RIO", "Escuché el tema de Flor Vigna y no sé qué fue peor idea, si la letra, el video, o que Luciano Castro accediera a ese papel. Creo que las 3 son correctas", "Y Luciano Castro entro en una fase oscura llamada FASE MARIANO MARTINEZ.", fueron algunos de los comentarios que surgieron alrededor de la actuación del famoso protagonista de telenovelas.

Sin embargo, Luciano no fue la única víctima de las críticas, sino que también muchas personas lapidaron la decisión de Vigna de haber dejado toda su carrera artística construida en la televisión para dedicarse a la música. Muchos internautas hicieron hincapié en que Flor había generado una gran expectativa en relación a este lanzamiento y el resultado fue bastante decepcionante. "Lo que habría que discutir es cómo Luciano Castro se prestó para el video horroroso de Flor Vigna", "No sé quién me dio más vergüenza, si Flor Vigna o Luciano Castro", "Después de ver el vídeo de Flor Vigna solo puedo decir que bien que hizo Sabrina Rojas en cambiar a Luciano Castro por el Tucu López", fueron otros de los comentarios que aniquilaron a la multifacética artista.

Los memes que aniquilaron a Flor Vigna y Luciano Castro

La palabra de Flor Vigna: enfocada en lo bueno

Pese a que las redes sociales fueron un espacio en donde liquidaron a la cantante, el club de fans de la artista logró que sus canción llegara al medio millón de reproducciones a las pocas horas de ser lanzado. Además, frente a esta nueva etapa de su carrera, Vigna dio una entrevista con la Revista Caras y se explayó sobre esta canción: "Esta primera canción es la letra más pícara que escribí. Y no es autorreferencial ni dedicada a mi ex pareja. Habla particularmente de mirar por el retrovisor, observar para atrás y ver que ese lugar o persona o trabajo ya te queda chico. Es verlo desde otro punto de vista, ese algo que antes pertenecía a tu presente y ahora decir ‘yo no vuelvo ahí’".