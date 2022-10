Lo dijo: Tinelli reveló cuáles son sus "problemas" con Cristina

Marcelo Tinelli y una confesión inesperada sobre Cristina Kirchner. El conductor de Canta Conmigo Ahora y un hecho que ocurrió hace muchos años, según su relato.

Marcelo Tinelli sorprendió a todos al hablar de Cristina Kirchner en el América Bussiness Forum. El conductor de Canta Conmigo Ahora argumentó las razones por las que cree que la vicepresidenta de la Nación "todavía sigue enojada".

“Hemos tenido problemas con el humor político. La actual vicepresidenta de la Nación todavía sigue enojada conmigo por la imitación que le hacía Martín Bossi en su momento. Creo que no habla conmigo porque ella decía que Bossi la imitaba mal, que la hacía con zapatos gigantes y le explicamos que, bueno, es un varón y calza 45", aseguró Tinelli, haciendo alusión al Gran Cuñado que se llevó adelante en ShowMatch durante el año 2009.

Continuando con su relato, Tinelli añadió: “No me habla ni ella ni ninguno de La Cámpora. No importa, está todo bien, pero todavía está enojada porque no la hacíamos coqueta. Y no la hacíamos coqueta porque lo hacía Martín Bossi, que es un pibe que mide 1,80 y calza 45. Obviamente no es igual”.

Tinelli confirmó lo que todos pensaban de él: "No me avergüenzo de decirlo"

Marcelo Tinelli fue entrevistado en el América Bussiness Forum y confirmó lo que las personas pensaban sobre su vida. Sin filtros, el conductor de Canta Conmigo Ahora disparó: "No me averguenzo de decirlo".

En una charla que mantuvo con Ignacio González Castro, el presentador televisivo y dueño de LaFlia reconoció que trabaja "para hacer un buen número de rating", independientemente del producto que presente en pantalla. "No es lo mismo para hacer rating... Yo trabajo para hacer buen número de rating. No tengo esta cosa de los actores cool que te dicen: ‘No, si no me venís a ver al teatro, no me importa. A mí me interesa hacer un buen producto. Yo no miro el rating’. Yo les digo a todos: ‘Tratá de mirarlo, porque de eso vivís, boludo’".

"Es como un verdulero o un carnicero te digan: ‘No importa si no vendo venduras. No importa si no vendí carne, lo importante es tener buena carne’. Bueno, guarda porque se te va a pasar en la heladera. Esto lo paso a la televisión: yo trabajo para hacer buen rating y que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Y no me avergüenzo de decirlo. Trato de hacer un buen programa, con algunos errores y aciertos, pero que lo vea la mayor cantidad de gente”, sentenció Marcelo Tinelli.