Leo Montero renunció a su programa y sorprendió a todos

El conductor mostró su congoja en un sentido discurso que emitió en su ciclo radial. Leo Montero no podrá continuar al mando del programa.

Leo Montero no continuará con su programa de radio.

Leo Montero no continuará con su programa de radio.

Leo Montero se mostró algo angustiado al anunciar su retiro de su programa de radio, Bonus Track, en un descargo sin tapujos. En sus declaraciones, el ex conductor de AM Antes del Mediodía y su pareja abrieron su corazón y revelaron los verdaderos motivos por los que no podrán continuar con el ciclo que llevan adelante desde hace algunos meses. Además, aseguró que nada le gustaría más que poder continuar al mando de ese programa, lo que más tristeza le genera.

"Este es el último programa y lo siento, es agridulce. Agri porque no podemos terminar el año al aire y dulce porque regresan nuestros viajes para el mundo NBA y el básquet, con todo lo que significa para mí y se agrega un contenido en inglés también. De acá a febrero tenemos siete veces y es imposible ir y venir y estar al frente del programa diario. Eso acelera nuestra partida. No queremos hacer drama porque tomamos la vida con esta diversión", comenzó su descargo Montero y dejó en claro que se trata de un crecimiento profesional.

Leo reveló más detalles sobre las actividades que deberá cumplir por su nuevo contrato y lanzó: "Ya el lunes 4 tengo que relatar Miami-Atlanta. De verdad, es incompatible. Gracias a las autoridades de la radio por entender. Hace mil años que trabajo para la NBA y ESPN. Sigo con Estamos a tiempo, el programa de América que va los domingos porque salimos una vez por semana y eso nos permite viajar. Los vamos a extrañar".

"En 2019 hicimos 14 viajes. Es parte de mi vida, es una alegría, una bendición, un privilegio, lo busqué y me preparé para trabajar en NBA para relatar y entrevistar a los jugadores. Llevamos diez años de hacer esta vida de viajes. Muchas veces grabábamos los programas y por eso no hacíamos radio. Los viajes iban a reactivarse en 2022 pero el florecer post pandemia se aceleró", continuó Montero y cerró: "El programa sigue hasta fin de año y eso me pone contento".

El conflicto de Leo Montero com Connie Ballarini

Durante las primeras semanas del programa radial de Leo Montero, la humorista Connie Ballarini era columnista del mismo. De un momento para otro no estuvo más y denunció a Montero y su producción públicamente por malos manejos en su despido. Por su parte, el conductor respondió: "Hago este video para que tengan mi palabra con la aclaración de lo que ha pasado en la radio. Yo ya lo conté esta mañana pero lo dejo también acá en redes para que todos lo puedan ver y escuchar de mi boca. Lo que pasó fue, efectivamente, lo que ella estaba contando: yo la llamé por teléfono y le comuniqué a nombre de la radio y a nombre mío que estábamos por empezar una búsqueda artística diferente".