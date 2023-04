Las parejas que tuvo Karina La Princesita: quiénes fueron sus novios

La Princesita tuvo numerosos romances que marcaron su vida. Sin embargo hubo 3 que son los más conocidos.

Los romances de Karina La Princesita han sido parte del mundo del espectáculo desde que se convirtió en una figura nacional, y los ojos estuvieron puestos en sus amores desde la separación con El Polaco. La pareja de músicos compartió algunos años juntos y tienen una hija en común -Sol- que parece seguir los mismos pasos de sus padres.

En numerosas oportunidades pudo verse a Karina La Princesita como jurado en exitosos ciclos como Cantando por un Sueño y en Quién es la Máscara. Cuáles fueron sus romances más famosos y qué paso con sus parejas.

Karina y El Polaco

El Polaco y el Kun Agüero fueron sus dos parejas más conocidas

La pareja se conoció cuando tenían 20 años. Según relató El Polaco en alguna oportunidad, el cruce se produjo en un boliche. "Yo estaba en mi primer grupo donde después me hice solista y ella ya era Karina. Un día fui a verla a un boliche de zona Oeste. Yo no tenía un mango, no sé ni cómo llegué hasta ahí", aseguró el cantante.

Al poco tiempo la pareja se consolidó. Si bien Karina estaba embarazada, su ruptura con El Polaco no tardaría en llegar ya que el artista le habría sido infiel en varias ocasiones y la abandonó mientras la cantante esperaba a Sol.

Luego de la ruptura, decidieron volver a darse una oportunidad en 2010, pero terminarían su relación definitivamente. Años más tarde, la artista tropical confesaría haberle sido infiel a su pareja: "Engañé a El Polaco. Pero él lo sabe. Además, después de las 8 mil que me hizo, una que le haya hecho yo. Lo hice por despecho, sí. Y me arrepiento", contó.

Karina y el Kun Agüero

Durante más de cuatro años, Karina y el Kun compartieron una relación sentimental. Mientras tanto, la cantante frecuentemente visitaba Inglaterra, donde el jugador de fútbol brillaba en el Manchester City. Sin embargo, cada mes regresaba a Argentina para continuar con su carrera musical, la cual no deseaba abandonar. La pareja finalmente terminó su relación en circunstancias desfavorables, entre rumores de engaños y sin proporcionar muchos detalles.

Karina y Nicolás Furman

"En un momento era una prioridad tener un pilar. No porque sin un hombre no se pueda, y hablo de un hombre porque es mi condición, pero ya no siento más que no puedo. Pero en algún momento lo pensaba y ahora digo ‘ok, tengo ganas de estar tranquila’. De todas maneras, estoy… No sé en qué estoy ", contó Karina sobre su última relación. La pareja se conoció en 2015 cuando él era participante de Elegidos y ella era jurado: allí nació el amor y se sostuvo la relación durante 3 años.