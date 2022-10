La triste muerte que golpea a Paula Chaves: "Doloroso e injusto"

La conductora hizo un fuerte descargo en sus redes sociales e invitó a la reflexión tras perder a un persona muy querida.

Paula Chaves enfrenta un dolorosa muerte que afectó a un círculo muy cercano a ella. Con gran angustia, la conductora despidió a su ser querido en redes sociales y aprovechó para concientizar sobre la importancia de hacerse chequeos de salud para poder tratar los problemas a tiempo.

Se trata de Lina, una amiga de la infancia de Chaves que falleció luego de luchar contra el cáncer de mama durante varios meses. El mes de octubre es el mes de la concientización sobre este tipo de enfermedad, motivo por el que la exconductora de Bake Off también aprovechó para incentivar a las mujeres a que se hagan sus chequeos.

"Somos 5 amigas. De esas que son de toda la vida, vida que nos imaginamos juntas, siendo viejas, viajando, riéndonos de todas las cosas buenas que pasamos", empezó por escribir Chaves. Luego añadió: "Estamos atravesando un duelo… doloroso, injusto… perdimos una hermana. Lina de 37 años, dos hijos".

En este marco, Paula continuó: "Se palpó una dureza en la teta, se hizo una ecografía de tanto insistirle a su medico que le decía que amamantando no se iba a ver nada. Le dijeron que era quiste de leche. Pasó el tiempo…Bebé de 6 meses, todo avanzado, el peor final". En ese sentido, Chaves aseguró que quería cumplir el sueño de su querida amiga.

"Un día me dijo: 'bicho quiero hacer algo para que se investigue el cáncer de mama, quiero que las mujeres insistan por su salud y se hagan los controles aunque estén embarazadas y amamantando, que vayan a fondo aunque el medico diga otra cosa'", expresó la conductora. Luego, sentenció: "Y acá estoy… en el mes de Octubre, sin nada rosa, te digo: TOCATE LAS TETAS".

El drama de Paula Chaves y Silvina Escudero en un avión: "No lo supero"

Silvina Escudero contó una insólita anécdota sobre un viaje de trabajo en el que vivió un momento de gran tensión. La bailarina viajaba acompañada por modelos como Paula Chaves, Zaira Nara, Adabel Guerrero y Floppy Tesouro, quienes también sufrieron nervios por las intensas turbulencias que hicieron que la nave se moviera de manera desmesurada.

"El título que salió en la prensa en ese momento fue 'Casi mueren todos los famosos'", enunció la hermana menor de Vanina Escudero sobre un viaje a Mendoza que hicieron las celebridades por trabajo. Escudero se expresó en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar. "Estábamos en el aire y el avión directamente se empezó a mover como un papel. Con las turbulencias generalmente los aviones se mueven de arriba a abajo o hacia los costados; esta vez era para cualquier lado", agregó.

Silvina reveló que "La China", la perra de Zaira Nara, fue quien logró tranquilizarla en ese álgido momento. "Recuerdo ir a donde estaba el piloto, porque era un avión chico, corrí la cortina, le pregunté qué pasaba y él me dijo: 'Estamos en manos de Dios'", enunció la ganadora del Bailando en 2009. Y añadió: "Agarré a la perra y, cual psiquiátrica, la empecé a acariciar y a decirle 'No pasa nada, no pasa nada' y me tranquilizó".

Telefe posteó ese recorte de PH, Podemos Hablar en su cuenta de Instagram y Paula Chaves y Zaira Nara aseveraron que cada detalle relatado por la bailarina era cierto. "Cómo olvidarlo", escribió la hermana de Wanda, mientras que Paula soltó: "Dios mío. Todavía no lo supero".