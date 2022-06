La sorpresiva confesión de El Polaco: "Estamos todo el tiempo juntos"

El cantante se sinceró sobre el vínculo que mantiene con la mamá de su hija y explicó cuál es su estado sentimental actual.

"El Polaco" realizó una fuerte confesión sobre su estado amoroso y sorprendió a sus seguidores. A semanas de haber confirmado su separación de Barby Silenzi, tras seis años de relación y una hija en común, recientemente el cantante aclaró cuál es el su estado emocional.

En una reciente entrevista que brindó con Diario Show, "El Polaco" se refirió a todos los rumores que surgieron a raíz de la confirmación de su separación. El intérprete de Deja de Llorar habló sobre el vínculo que mantiene con las madres de sus tres hijas e hizo especial hincapié en la relación que aún mantiene con Barby Silenzi pese a estar separados.

"Con Barby tenemos la mejor. Yo te diría que no estamos separados. Estamos distanciados", reveló "El Polaco" al portal del espectáculos. En este contexto, el cantante aseguró que aún hay mucho cariño entre ellos y no descarta la posibilidad de una reconciliación. "No sé. Nos queremos mucho, yo la amo mucho. Estamos", precisó.

Además, "El Polaco" quiso marcar la diferencia entre su relación amorosa con la bailarina y su rol como padres. "Nosotros como pareja somos una cosa, y como padres otra, estamos todo el tiempo juntos, espalda con espalda, a morir", determinó. Por otro lado, también especificó que este es el vínculo que mantiene con Valeria Aquino y Karina "La Princesita" sus exparejas y madres de sus hijas: "Valeria es la mamá de mi hija y el respeto hacia ella es por eso, como con las otras madres de mis hijas. Lejos, muy lejos de ser romántico".

Cuál es el verdadero motivo de separación entre Barby Silenzi y "El Polaco"

"El Polaco" y Barby Silenzi confirmaron su separación, pero aunque no es la primera vez que la pareja termina con la relación, los motivos que los habrían llevado a tomar esa decisión son completamente nuevos. Si bien fue de común acuerdo y sin rencores, los hechos dicen lo contrario.

Juan Etchegoyen es quien reveló los que serían los verdaderos motivos de la ruptura de "El Polaco" y Barby Silenzi. El periodista aseguró: "Por lo que me cuentan, y más allá de los problemas familiares, habría ocurrido algo más estás semanas y fue que El Polaco la agarró infraganti a Barby. El cantante habría encontrado chats fogosos de ella con Francisco Delgado. Si, así como lo escuchas, me contaron estos últimos días que Barby le habría enviado fotos a su ex, padre de su hija Elena".

Barby no desmintió ni aclaró la situación hasta el momento, pero en caso de ser cierta la información que contó el periodista, esta sería la primera vez que algo así ocurre. Sobre todo teniendo en cuenta los escándalos en los que estuvo involucrado "El Polaco" cuando se conocieron los chat que mantuvo con Fede Bal sobre la famosa "fiestita" en la casa del actor.