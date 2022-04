La romántica declaración de Moria Casán al "El Pato" Galmarini: "Le puse color"

En diálogo con El Destape, la diva Moria Casán habló de su presente amoroso y se desarmó en elogios para "El Pato" Galmarini, su novio.

Moria Casán atraviesa uno de sus mejores momentos amorosos en compañía de Fernando "El Pato" Galmarini, su novio. En una entrevista con El Destape, "La One" se deshizo en piropos para el papá de Malena Galmarini y contó cómo se conocieron.

"La primera vez que nos encontramos (con Galmarini) fue en A la cama con Moria, fue como un invitado más y nunca más lo vi hasta hace poco. Cuando nos reconectamos y me llamó a casa, con la excusa del otorgamiento de un premio, me invitó a tomar algo. A lo del premio le fallé, le dije que iba a ir y no fui. Pero él fue insistente: siguió mandándome videos e historias del peronismo por WhatsApp –aclaro que yo no soy ni peronista ni nada, soy ‘casanística’, pero mi familia ha sido de estirpe peronista y radical- y empezó a interesarme", contó Moria, en diálogo con el periodista Ignacio Dunand sobre su historia de amor con "El Pato".

En torno a las cosas que la enamoraron del político y exfuncionario, la diva se sinceró y comentó: "Galmarini es un tipo que escribe y habla muy bien; ese tipo de gente me fascina. Esa cosa de él, tan metida en el pasado, me daba la impresión de que necesitaba un poco de color. A sus charlas en blanco y negro, les puse color. Parece el canal Volver. En algún momento dejamos de hablar de historia, un día me preguntó si podía venir a casa y así fue. Hace ya más de un año que estamos juntos y la verdad es que es un amor".

"Vivimos una etapa de madurez contemporánea que es absolutamente más que joven, porque ellos sienten cierta apatía hacía la piel y el romanticismo. Es todo muy de pantalla, son como drones. En nuestro caso hay mucha vida intensa: él mandó la libido a su vida política y en la construcción de su familia, de figuras muy fuertes. Es un diferente, muy naif y a la vez muy sabio. Es buena gente y sabe captar mi punto G emocional (...) Estoy divina con él y nos llevamos bárbaro. Nos estamos redescubriendo, el accede a ‘Morialandia’ y yo a ‘Galmarilandia’. Mi mundo es más novedoso y el de él es más de unidades básicas. Soy muy unida a su familia, han sido muy amorosos conmigo", cerró la mamá de la también actriz Sofía Gala.