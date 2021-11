La revelación de una histórica figura de Telefe: "Me llamó Suar"

El humorista trabajará con "El Chueco" en 30 noches con mi ex, nueva comedia protagonizada por Suar y Pilar Gamboa.

Luego de un 2020 complicado por los problemas económicos de Polka y las dificultades a la hora de grabar ficciones, este año Adrián Suar volvió al ruedo a lo grande. No solo con La 1-5/18, la nueva tira de El Trece que es uno de los productos más vistos del canal, sino que volverá a la pantalla grande como actor y debutará como director de cine con 30 noches con mi ex. Uno de los convocados para el proyecto fue un histórico humorista de Telefe, conocido por sus participaciones en VideoMatch y Sin Codificar.

"Suar me llamó", confirmó Pichu Straneo en diálogo con Viviana Canosa, dando a confirmar su participación en 30 noches con mi ex. "Me dijo que pensó en mí cuando escribió el personaje. Después de hacer el casting me dijo 'quedaste, papito, quedate'", remarcó el histórico humorista de Telefe.

Sobre su personaje, Pichu solamente adelantó: "Me hago novio de la ex de él (Suar)". En 30 noches con mi ex, una comedia que Suar protagonizará junto a Pilar Gamboa, "El Chueco" se pondrá en la piel de El Turbo, un hombre que luego de pasar años separados de La Loba (Gamboa), por pedido de su hija acepta convivir durante 30 días con su exmujer, que viene de una larga internación psiquiátrica.

El Turbo acompañará a la madre de su hija en la transición entre la internación y su reinserción en la sociedad y al retomar una dinámica familiar, reflotarán sentimientos de amor que harán que se planteen volver a estar juntos, pero los motivos que los llevaron a ponerle fin a la pareja también pesan. "Todas las emociones juntas. Vuelvo a filmar. Esta vez con el gran desafío de dirigir. Junto a una gran compañera y actriz @pilargamboaa , estamos haciendo una comedia imperdible producida por @patagonikfilms", anunció Adrián en sus redes. Y además de este proyecto, el actor y productor se prepara para hacer teatro durante la temporada de verano.

Suar y Peretti a la Avenida Corrientes

Junto a Diego Peretti protagoniza Inmaduros, una comedia dirigida por Mauricio Dayub, que se presentará al Nacional Sancor Seguros a partir del 14 de enero y que ha tenido varios "adelantos" en lo que va del año. En agosto presentaron cuatro funciones y el próximo 20 de noviembre harán una más palpitando un verano con muchas expectativas. Esta es la primera vez que Suar comparte un proyecto teatral con Peretti y se pondrán en la piel de Alfi y Fideo, respectivamente, dos amigos de toda la vida que tienen marcadas diferencias pero comparten su inmadurez. Se trata de dos hombres que han pasado los 50 años y que por esas vueltas de la vida se verán sorprendidos por fuera de lo imaginable y descubrirán, al final de todo esto, la verdadera fuerza de la amistad.

Alfi es un publicista, separado y con un hijo al que apenas ve, que rehúye de cualquier compromiso afectivo, a excepción de Alexa..., su casa inteligente. Fideo, en cambio, es un psiquiatra muy conservador en sus costumbres y afectos, casado hace más de 25 años con su primera novia. Una noche, poco después de separarse de su mujer, Fideo va a ver a Alfi en busca de consuelo. Alfi, para ayudarlo -a su manera, obviamente-, arma un plan para presentarle mujeres que lo alejen de la melancolía y la depresión, que Fideo acepta a regañadientes. De este modo, cuatro mujeres reales y una virtual, a través de sus particulares percepciones de la vida y el amor, les van a hacer descubrir el lugar central que las mujeres -lo femenino- han tenido en sus vidas.