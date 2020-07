La revelación de Catherine Fulop sobre los trastornos alimenticios de Oriana Sabatini

Catherine Fulop se refirió al video que su hija, Oriana Sabatini, compartió la semana pasada y que fue viral en las redes sociales. En las imágenes la joven mostró su cuerpo y contó que había sufrido trastornos alimenticios.

"(Este video es) lo que a mí me hubiese gustado ver cuando era adolescente, y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor", indicó la artista de 24 años en su cuenta de Instagram. En el texto, además, reveló que durante 10 años tuvo problemas alimenticios, "pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón".

Entre los comentarios de la publicación, llamó la atención el de su madre: "Mi bebé bella. Quiero que sepas que te amo. Estoy muy orgullosa de ti y cómo te manejas en tu vida, la madurez te dará la calma para ver todo lo hermoso que hay en ti. Vas por muy buen camino, hija".

En diálogo con la prensa, la actriz venezolana aseguró que el posteo fue una total sorpresa para ella y su familia. "Ese día hablamos tres veces, quise que sintiera que estábamos con ella y la apoyábamos en su decisión", sostuvo en diálogo con Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana.

"Ver el posteo, a nosotros nos movilizó muchísimo. Para mí es algo muy de ella y por eso la quise respetar y no sabía qué decir entre tanto llamado (que recibí). La que está autorizada a hablar de lo que le pasa es ella", resaltó y profundizó: "Qué fuerte que alguien critique a una chica que está desnudando su alma. Uno tiene que ponerse en los zapatos del otro para entender lo que está viviendo el otro. Que Oriana diga 'me está pasando esto y lo he tenido que trabajar'. ¿Por qué no? Me puede alegrar que esto les sirva a chicas adolescentes, como ella lo necesitó en su momento".

Además, remarcó cómo lo vivió en su momento junto a su marido, Ova Sabatini: "Como padres, lo hemos sufrido junto con ella". Y agregó que sintió "impotencia" por no haber podido ayudar a su hija por no estar al tanto de la situación. "(Oriana) estaba bien: nunca fue ni gorda ni flaca. Entonces, no puedes darte cuenta que realmente hay un problema", indicó. También recomendó que "los padres estén más atentos" y acompañen más a sus hijos e hijas.

"Era muy difícil, porque uno no terminaba de darse cuenta si realmente era así, porque ella lo ocultaba. Yo le preguntaba si había comido y me decía que sí. Siempre la vi comiendo y la vi bien", recordó. Fulop explicó que quienes se dieron realmente cuenta del problema fueron las amigas de Oriana que le alertaron sobre la situación, lo que los llevó a pedir ayuda a una nutricionista.