La nueva "icardiada" de Wanda Nara: quién es el futbolista amigo de Mauro Icardi con el que saldría

La botinera estaría en un amorío con un futbolista amigo de Mauro Icardi, según señaló la periodista Juariu, quien señaló varias coincidencias en redes entre Wanda Nara y este deportista.

Wanda Nara estaría en pareja con el futbolista Keita Baldé, según un reporte en Instagram de la influencer Juariu. La periodista de chimentos hizo un completo video con todas las interacciones virtuales de la botinera y el deportista amigo de Mauro Icardi que demostrarían su romance.

La primera coincidencia se basó en una historia de Instagram de Nara en la que se ve el logo de un hotel en un bote de basura, a la que Juariu -influencer y periodista que se dedica a stalkear famosos y descubrir sus secretos- comparó con un posteo de Baldé en el que también se vio ese logo: estaban en el mismo lugar de hospedaje. Al mismo tiempo, la periodista comparó dos publicaciones de Wanda y Keita en las que escribieron "Siendo feliz" y "Sé feliz", respectivamente; otra coincidencia.

Nara y Baldé borraron esos pies de foto de sus publicaciones y los reemplazaoron por emojis, lo que también alarmó a Juariu, quien no vio a esa situación como una casualidad. Además, la periodista reveló que Nara compartió una serie de fotos en la que se le vio puesto un collar con el mismo diseño del que usa la esposa de Keita Baldé en uno de sus posteos.

Juariu cerró su video con capturas de pantalla que evidenciaron que Icardi y Baldé ya no se siguen en Instagram, cuando hace un tiempo se dedicaban publicaciones por su amor de amigos y colegas. "La icardización ha sido realizada", escribió la periodista en el epígrafe de su posteo.

Quién es Keita Baldé, el supuesto nuevo amor de Wanda Nara

Keita Bladé es un futbolista oriundo de Gerona, nacido el 8 de marzo de 1995 (27 años), que juega en el equipo ruso Spartak desde el año pasado. Anteriormente ha jugado en equipos como el A. S. Monaco de Francia, el Inter de Milán, Cagliari Calcio y U.S. Sampdoria. El deportista está en pareja con la modelo italiana Simona Guatieri desde 2017 y tienen dos hijos juntos. Keita tiene 980 mil seguidores en Instagram, donde comparte momentos de su día a día familiar y laboral con los usuarios.

La palabra de Keita Baldé y su esposa ante el escándalo

El periodista Juan Etchegoyen dialogó con la pareja y reveló que ambps estarían muy molestos con Nara e Icardi por el escándalo en el que están involucrados. "Lo que hoy nos toca a nosotros, tal vez mañana le toca a otro, cómo te pasa por la cabeza decir algo así. Hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, teníamos un trato cordial", enunció Keita.

"Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada con esto", agregó Simona. Y continuó: "A nosotros no nos gusta esta vida ni en este humo. Estos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños, yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado del de ellos, no queremos ni tomar un café. Mi marido es futbolista y no gossip, no quiero que eta gente ponga mi nombre en ningún lado. Mi nombre no tiene que estar al lado de esta gente".

La revelación de Luis Ventura sobre la separación de Wanda Nara y Maxi López

"A ver, ¿sabés por qué se fue todo al diablo? Maxi López salía con chicas y las llevaba a su casa. Esto me lo contó Wanda a mí. ¡Llevaba mujeres a su casa! Ella estaba en la planta baja y llenaba el primer piso de mujeres y representantes. ¡Un desastre!", enunció el conductor de América TV sobre la ruptura de Nara y López, cuyo matrimonio existió entre 2008 y 2013. Y sumó: "Cuando Maxi López llegó a la cúspide y empezó a bajar, ahí se separan. Y ahora a Icardi le está pasando lo mismo, salvo que encuentre algún club que sea una bomba pero más que el PSG no hay".

Ventura aseguró que la propia Wanda le dio esta información y agregó: "Ella escuchaba el taconeo y la música desde arriba y me decía que no lo podía soportar".