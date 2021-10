La muerte que golpea de cerca a Marcelo Tinelli: “Hasta siempre”

El conductor de televisión se despidió de un entrañable amigo en sus redes sociales. Marcelo Tinelli mostró su sensibilidad una vez más.

Marcelo Tinelli expresó su angustia en una reciente publicación en redes, tras el fallecimiento de una persona allegada a su círculo de amistades. El conductor de televisión se refirió a la partida de Marcelo Frydlewski, el esposo de la famosa abogada Ana Rosenfeld, después de una larga lucha contra el coronavirus y se solidarizó con la familia.

“Hasta siempre, querido amigo Marce. Amigo, vecino, buen tipo. Veo a Mica y Cande y recuerdo todo lo que vivimos con Pame y Stefi. Todo mi amor de siempre, queridísima Ana Rosenfeld. Te abrazo muy fuerte a la distancia”, escribió en su cuenta de Twitter el presentador de Showmatch y así evidenció su congoja por la partida de Frydlewski, quien contrajo el virus a finales de agosto.

Tinelli reaccionó con esas palabras ante un tweet de Ángel de Brito, quien dio la triste noticia. “Lamentablemente falleció Marcelo, un hombre simpático, cariñoso y siempre a favor”, había escrito el periodista.

Fuertes mensajes de las hijas de Ana Rosenfeld, tras la muerte de su padre

Pamela y Stefanía, hijas de la letrada y su difunto esposo, también utilizaron las redes sociales para hacer referencia a cómo atraviesan este difícil momento. “Pienso en vos papá. No me alcanzan las palabras para decir lo que sos en mi vida me enseñaste todo y mucho más, nos formaste con amor, alegrías y sabiduría. Junto a mamá nos dieron lo mejor que alguien podía soñar tener”, escribió la primera y concluyó: “Sos enorme, papá. Luchaste hasta el último minuto. Te amo eternamente, no sé cómo voy a seguir sin vos pero sé que siempre me vas a guiar como lo hiciste hasta hoy volá alto papá. Te amo”.

“Viviste como cualquier persona en el mundo quisiera vivir. Disfrutaste más de lo que se podía. No te privaste nunca de nada. Formaste la familia que todos queremos formar. Viviste como pocos y luchaste como ninguno. El que todo lo puede y todo lo sabe. El que admiro más que a nadie en el mundo”, comenzó Pamela desde su cuenta y agregó: “Deseo que el mundo entero pueda tener un papá como lo tuve yo. Te prometo que voy a honrarte toda la vida y cuidar a todos como te prometí. Sos mi héroe, mi ídolo, mi Hulk para siempre. Y yo tu supergirl, como una de las últimas palabras que me escribiste. Te amo con todo mi corazón. Volá alto papi, acá te vamos a extrañar y necesitar mucho”.