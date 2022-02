La muerte que golpea a Moria Casán: "Hoy estás en paz"

La celebridad abrió su corazón y dio a conocer que una cercana familiar perdió su vida recientemente.

Moria Casán se expresó en sus redes sociales sobre un momento de angustia que atraviesa tras la muerte de una persona allegada. La actriz y celebridad de televisión compartió con sus seguidores sus condolencias a una familia cercana a su círculo íntimo que atraviesa una gran pérdida.

La madre de Sofía Gala Castiglione reveló que una familiar perdió la vida recientemente y se mostró conmodiva por lo sucedido. "Adoris Adelma Rudoni, adorada prima, quiero agradecerte tu compañia en mi niñez, cuando todos los sábados me llevabas a pasear y visitábamos Harrod's", comenzó su descargo Casán y recordó la compañía que recibía por parte de su difunta prima en la década del 50.

"Me llevaban con el amor de tu vida, Cacho Argentino Antonio Castelnovo, a pasear", continuó la diva, apelando a su memoria emotiva. Y cerró: "Hoy partiste, ya estás en la paz que merecés en otro plano. Los adoro, te amo querida prima", luego de dar sus condolencias a los hijos y esposo de su prima.

Las condolencias del público a Moria Casán en su triste momento

Como no podía ser de otra manera, tras compartir esas palabras en sus redes sociales, la "One" recibió sentidos comentarios por parte de sus seguidores, quienes la acompañaron en este momento.

