La muerte que golpea a Calu Rivero a días de dar a luz: "No estoy preparada"

La modelo despidió a su ser querido con un emotivo posteo en su cuenta de Instagram.

A tan solo semanas de dar a luz a su primer hijo, Calu Rivero atraviesa una dolorosa muerte. A través de un posteo en sus redes sociales, la modelo dedicó unas sentidas palabras y le dedicó el último adiós al ser querido que perdió en los últimos días.

Con mucho dolor, Rivero contó que su perra, Liona, falleció. Con un sentido mensaje en donde narró cómo llegó su mascota a su vida, Calu le dedicó un último adiós y emocionó a todos sus seguidores. "No creo estar preparada para contarles esto, pero yo se que cuando uno lo habla lo hace más consciente", empezó por escribir la modelo.

"Con Liona nos elegimos, sucedió cuando estaba grabando Dulce Amor, en un intento desesperado de conectar con algo real, que me traiga al presente, que me saque de mis pensamientos y de la locura que estaba viviendo", continuó la también actriz. Luego, continuó: "Ella sabía del dolor que atravesaba en silencio en mi camarín".

En este marco, Calu Rivero sentenció: "Lio me llenó de alegría, ablandó mi corazón y ascendió a los cielos cuando más llena de amor estaba, se cierran ciclos y se abren otros". Por último, cerró: "Yo se que el amor nos mantendrá unidas. Me siento afortunada porque me permitió pasar mi vida a su lado".

El significado del nombre sin género que Calu Rivero le pondrá a su hijo

Calu Rivero y Aíto de la Rúa están próximos a ser padres y se conoció cuál será el nombre sin género que le pondrán a su primogénito. La actriz y modelo compartió en sus redes sociales imágenes del llamativo rito que hizo junto a sus amigas y familiares mujeres.

El nombre escogido por la actriz de Campanas en la Noche y el hijo del expresidente de la Nación, Fernando De la Rúa es Tao y significa "el camino de la vida". El sexo del bebé aún no fue revelado por la pareja, quienes eligieron este nombre de origen chino y uno de los más populares en la cultura oriental.

La artista, que ha participado de éxitos televisivos como Patito Feo y Dulce Amor, realizó el ritual de la bendición del vientre, basado en reunir a las mujeres cercanas a la embarazada en un evento a aire libre, rodeadas de naturaleza, para acercar energía femenina al embarazo. De esa manera, Calu se mostró rodeada de sus allegadas, todas sentadas en el pasto.