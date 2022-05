La mamá de Chano relató el calvario del cantante antes de la internación: "No puedo más"

Marina reveló el fuerte mensaje que le envió su hijo unos días antes de volver a ser internado por su recaída con las adicciones.

Durante la segunda jornada de reflexión y debate sobre la Ley de Salud Mental que tuvo lugar en el Senado de la Nación, Marina, la mamá de Chano Charpentier, contó el calvario que atravesó su hijo días antes de ser internado nuevamente. A modo de concientización sobre la importancia de el acompañamiento hacia personas que sufren de problemas de adicción, la progenitora del famoso cantante contó el doloroso diálogo que tuvo con el exlíder de Tan Biónica.

"Estoy acá porque soy la mamá de alguien que está enfermo con la enfermedad de la adicción", comenzó su discurso la mamá de Chano. "Creo que es un privilegio que yo pueda tener esta voz hoy y voy a hablar en nombre de tantas mamás que me escriben, me piden por favor, me imploran que hable por ellas", continuó y aseguró que haría todo lo posible para poder alzar la voz por todos los familiares de víctimas de las adicciones. "Lamentablemente todos saben lo que viví el año pasado, pero yo eso lo vivo hace 20 años. Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto", enfatizó.

Hace ya algunos días que Chano Charpentier se encuentra internado en la Clínica Avril para tratar su problema con las adicciones, pero lo cierto es que la intervención médica inició antes de ser ingresado en el establecimiento. Todo comenzó a raíz de un mensaje que el cantante le envió a su mamá y que a ella le generó preocupación. "Les voy a contar lo que fueron las últimas dos semanas de mi vida. Tengo dos certificados que dicen que había riesgo inminente. Hace un mes que Chano estaba solo en su casa en Capilla del Señor consumiendo, llamé a las ambulancias nuevamente con el terror que me daba iniciar un protocolo de internación después de que mi hijo recibió un balazo", confesó Marina con gran pesar.

Durante esos días, Marina atravesó días muy difíciles: su marido se encontraba en un grave estado de salud y su hijo le enviaba mensajes angustiado porque no podía controlar sus adicciones. "Chano me mandaba mensajes que decían ‘no puedo más, no me mato por ustedes pero tengan cuidado con mi sensibilidad, no puedo más’. Esa mañana él salió y vio las ambulancias y me dijo ‘¿de verdad mamá otra vez las ambulancias? Te amo’”, continuó la madre de Chano en la conferencia dentro del Senado y pasó a hablar de la falta de eficiencia por parte del 911, ya que luego de más de 8 horas de haber pedido asistencia, no había llegado ningún patrullero a asistir al cantante.

En este contexto, Marina reveló que fue el mismo Chano quien le pidió ayuda a su mamá para que busque asistencia médica porque "no se sentía bien y no daba más". La madre del cantante confesó que incluso llegó a decir que "estaba dispuesta a llamar al 911" ante cualquier situación, pero que nunca obtuvo una respuesta. "Los médicos de las ambulancias me dijeron que necesitaban una orden de allanamiento. Yo seguía en Capital con mi marido internado. 'Llévenlo, está en el sillón durmiendo, pónganle chaleco de fuerza, dénle una inyección, atenlo, llévenlo porque necesita ayuda, no quiero estar en el velorio de mi hijo, no sé qué más hay que hacer'", fueron las palabras que intercambió la mamá de Chano con los médicos de la ambulancia que fue a buscar al músico a su casa.

Dejar todo por un hijo: cómo volvió a internarse Chano Charpentier

Luego de contextualizar las circunstancias que desencadenaron en la internación de Chano Charpentier, Marina hizo un fuerte descargo sobre "las exigencias" de los médicos para ayudar a su hijo. "Me dicen que él tiene que tener voluntad de internarse, ¿de verdad hay que ir con una orden de allanamiento para salvarle la vida a un hijo? No quiero gritar, perdón, pero, ¿cuál es el derecho de mi hijo?", enfatizó Marina y confesó que tuvo que buscar a su hijo con su auto y llevarlo al Sanatorio Otamendi por su cuenta.

"El quería estar bien, sé que está enfermo y no puede dejar porque solo no se puede. Intentó escaparse del Otamendi desnudo con calzoncillo y bata, empezó a llamar remiseros para que le trajeran ropa, zapatillas, que se escaparía por el tercer piso", cerró el tema Marina luego de contar que en ese momento sí intervinieron fuerzas policiales y que el psiquiatra tuvo que autorizar una orden para poder inyectarle un sedante.

Por último, la mamá de Chano cerró la conferencia al contar que su hijo "solo consumía marihuana" y que eso "era veneno". "Espero que hablemos de salud mental y que las personas que hablen de la ley sean personas idóneas porque tendrán en sus manos la salud de nuestros hijos y familias. La adicción es falta de proyecto, tristeza y desolación", finalizó.