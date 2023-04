La Joaqui antes y después: la transformación de la cantante en fotos

Sus temas acumulan millones de reproducciones desde el momento de su debut y su posterior actuación en El Marginal, le dieron la popularidad necesaria para triunfar en el mundo de la música argentina. Conocé su antes y después.

Como artista, La Joaqui interpreta un papel sólido en la escena y ganó notoriedad en las competencias de rap gracias a su estilo único y su presencia dominante en el escenario. Fue pionera en vestirse como rapera en los primeros días del género y participó en eventos notables como la Red Bull con gran éxito. Durante uno de sus enfrentamientos en el evento, se encontró con Papo MC, uno de los freestylers más destacados del circuito, que además era su exnovio y con quien había terminado su relación unos días antes.

Sin embargo, La Joaqui no tardó en cambiar su enfoque hacia la música, trabajando en colaboración con Cazzu en su primer éxito "Ay papi", donde destacó su habilidad para trabajar en canciones de estilo cumbiero. Después de su debut en solitario, lanzó varios éxitos como "Gaucho", "Falso amor" y "Más mala yo", en los que experimentó con el trap.

Hoy en día, La Joaqui es una de las mujeres más destacadas en el mundo del género urbano y cada canción que lanza se convierte en un éxito instantáneo. Entre sus colaboraciones más reconocidas se encuentran "Butaquera",con El Noba, "Muñecas" junto a Tini Stoessel, y "Dos Besitos" con Salas y Gusty DJ. En resumen, La Joaqui es una artista excepcional con un talento innegable para el hip-hop y la música urbana, y sus logros no son más que un reflejo de su dedicación y perseverancia.

Los cambios de look de La Joaqui

La Joaqui pasó por numerosos cambios de look, aunque sin dudas los más usados fueron el rubio y el morocho natural. Sin embargo, también pudimos verla con el pelo colorado y negro.

El pelo rubio fue una de las grandes apuestas estéticas de La Joaqui

La artista del género urbano no solo ha realizado cambios en su apariencia, sino que también ha ido decorando su piel con tatuajes a lo largo del tiempo. Estos diseños son una de sus marcas distintivas y ella los muestra con frecuencia en su perfil personal de Instagram.

La biografía de La Joaqui

Joaquinha Lerena de la Riva es una artista urbana argentina conocida por canciones como "Dos Besitos" y "Ay Papi". Nació en Mar del Plata el 25 de octubre de 1993 y tuvo una infancia difícil marcada por conflictos familiares, la falta de su padre y una madre inexperta. Cuando la familia se mudó a Costa Rica por varios años, Joaquinha se encontró luchando con problemas de drogas en su adolescencia debido a la libertad que tenía. Su madre finalmente la hizo regresar a Argentina y probó diferentes terapias y medicación psiquiátrica para ayudarla con sus adicciones, pero no fue hasta que se convirtió en madre que finalmente dejó los excesos.

"Cuando yo quedé embarazada de mi primera nena, yo le cuento al padre y él me dijo que no tenía ningún interés, que él quería seguir su vida de droga y descontrol. Y yo me fui por un lado y él por el otro”, contó en su momento, mientras enfrentaba un desafío doble: aprender a ser madre y consagrarse en su carrera musical.