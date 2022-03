La insólita revelación de Lanata antes de su casamiento: "Me rajo"

El periodista macrista Jorge Lanata está a pocos días de dar el sí quiero con la abogada Elba Marcovecchio.

Jorge Lanata planea casarse con la abogada Elba Marcovecchio el próximo 23 de abril y en diálogo con Eduardo Feinmann reveló un inesperado detalle sobre la celebración que causó estupor en el estudio de Radio Mitre.

“Será una comida”, señaló Lanata antes de dar la revelación que dejó con la boca abierta a Feinmann. “La invitación dice específicamente que no habrá baile ni carnaval carioca”, indicó el periodista macrista desatando un vendaval de comentarios de reproche.

Contundente, Feinmann replicó: "Que no haya baile es inadmisible". Además, Lanata contó que tampoco habrá un video sentimental con fotos familiares y la infancia de ambos. "El video es una grasada", ninguneó el novio, burlándose de las costumbres típicas de los casamientos.

Aunque en otros aspectos, Lanata deslizó que seguirá un lineamiento tradicional, como en el lanzamiento del ramo. Por otro lado, el periodista contó que la ceremonia estará a cargo del padre Guillermo Marcó -otrora vocero del actual Papa Francisco- y luego estará el civil, finalizando con una comida con todos los invitados. “Después yo me rajo lo más temprano que pueda, que se queden todos ahí hasta las 6 de la mañana. Ahí en la confusión capaz me rajo a las 00:00, 00:30″, sentenció Lanata.

La exigencia de Jorge Lanata sobre los regalos de su casamiento: “No sean ratas”

“Tampoco vamos a estar divulgando cuestiones que no tengamos ganas de contar en la previa. Pero después yo cuento todo. Faltan un montón de cosas, nos estamos organizando con la gente del lugar. No te voy a decir cuál es, así que no me preguntes. Lo vamos a mantener en secreto, como los Montaner. Siempre soñé con ser de los Montaner”, bromeó Elba Marcovecchio en una reciente nota con Intrusos (América TV). Recientemente se filtraron fotos de las invitaciones, en las que se puede leer un pedido muy explícito que les hicieron a sus invitados.

En ellas, Lanata y su futura esposa les hacen un llamado de solidaridad a sus allegados para que, en vez de regalarles algo para ellos, usen ese dinero para hacer una donación a la Fundación Margarita Barrientos. “Como lo único que quisiéramos es un original de Rothko (3 millones de dólares los más baratos) hemos decidido que lo más oportuno es donar los regalos a quien lo necesite y haga un buen uso de ellos: Fundación Margarita Barrientos”, comienza el texto.

Y sigue: “Recibirán en los próximos días los links de sus necesidades por WhatsApp. No sean ratas, piensen que no es para nosotros y quedarán muy mal (con nosotros) si eligen el costo de un portarretratos. Gracias”. Todas las donaciones recaudadas por Lanata y Elba estarán destinadas al comedor de Barrientos Los Piletones, ubicado en Villa Soldati (CABA).