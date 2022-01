La insólita confesión de Jimena Barón: se tatuó una palabra en chino pero la estafaron

Jimena Barón reveló el significado de uno de sus tatuajes, que no fue lo que ella quería, y sorprendió a todos.

Jimena Barón sorprendió a todos al revelar el insólito significado de uno de sus tatuajes. Tras ver una imagen de la actriz al borde de una pileta en Nordelta, donde está preparando nuevas canciones, una seguidora quiso saber qué quería decir uno de los dibujos que Barón inmortalizó en su cuerpo y la exShowmatch develó de forma desopilante cómo la engañó el tatuador y le tatuó algo distinto a lo que ella deseaba.

Desde hace ya unos días, Jimena Barón está trabajando en su nueva música en un exclusivo barrio privado de la provincia de Buenos Aires. La actriz suele compartir en las redes lo bien que la está pasando en la casa que alquiló, que cuenta con pileta, por lo que las fotografías al lado de la piscina se repitieron en los últimos días. En una de las imágenes, la ex jurado de La Academia de Showmatch está de espaldas y se ven dos de sus tatuajes: la legendaria lengua de The Rolling Stones y un carácter chino, que se ubica en el centro de su espalda, justo arriba de la cola.

"¿La letra china qué significa?", preguntó una seguidora de La Cobra, intrigada por el tatuaje. "Me dijo el tatuador que era 'dulzura'", comenzó explicando la actriz, pero inmediatamente reveló que una conocida le aseguró que ese carácter no significaba eso. Fiel a su estilo lleno de humor, Jimena Barón reveló que la estafaron: "Una amiga china cuando viví en Nueva Zelanda me dijo que significa POSTRES". "Tengo tatuado POSTRES en el culo", insistió la actriz sobre el insólito significado de su tatuaje.

La publicación de Jimena Barón en la que cuenta qué significa su tatuaje

Tucu López habló sobre la música de Jimena Barón, su expareja

Tucu López y Jimena Barón fueron pareja durante un breve tiempo, después de que la actriz terminara su último acercamiento con Daniel Osvaldo, en medio de la pandemia. El actor está al mando del programa de América TV Es Por Ahí y allí fue consultado sobre su relación con la cantante. "Volvíamos del corte y sonaba La Cobra.... ¿qué te pasa cuando escuchas un tema de Jimena?", expresó el periodista Guido Zaffora, de manera astuta, para hacer que López se abra sobre su vínculo con Barón.

"Me parece un temazo... es un súper tema", respondió el presentador, dejando en claro que no guarda resquemores para con la exjurado de Showmatch: La Academia. Cuando le preguntaron si le molestaba que pusieran esa canción al aire, el actor señaló: "¡No, que me va a joder! No lo bailo porque no sé bailar".