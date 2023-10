La inesperada confesión de Soledad Pastorutti alejada de la música: "No me imaginé nunca"

Soledad Pastorutti realizó una revelación que no está ligada con la música y sorprendió a más de uno. El testimonio de la cantante argentina en una rueda de prensa.

Soledad Pastorutti es una cantante reconocida en el mundo de la música con los géneros de folklore y el pop que además trabajó como conductora de televisión. En las últimas horas, la artista brindó una conferencia de prensa en el marco de una actividad desligada de sus labores artísticas y realizó una confesión inesperada.

Mientras se prepara para brindar un recital en el Teatro Coliseo para el próximo jueves 9 de noviembre, "La Sole" se encuentra alejada de la música para abocarse a otros proyectos. En ese marco, la cantante de 42 años brindó declaraciones en las que profundizó sobre su nuevo trabajo.

"Con la cocina me llevo bien, pero sólo si tengo ganas de cocinar. Vamos a acompañar en esta aventura gastronómica que es maravillosa", expresó. Es que participa del reality show Aventura Argentina Gastronómica que se emite por el canal de la productora Sony.

La creadora de Tren del cielo visitó el shopping Alto Palermo, donde se hizo un evento vinculado a este programa, se mostró abierta para cocinar distintos platos y confesó lo impensado sobre la chef Teodelina “Toti” Quesada. "Me hizo trabajar mucho, pero principalmente me hizo disfrutar de combinaciones de sabores que no me imaginé nunca", destacó. Y agregó: "Fui aprendiendo y me llevo varios tips para mi casa, estuvo bueno porque me dio muchas ideas".

La Sole y una revelación que sorprendió a todos: "En los boliches"

Soledad "La Sole" Pastorutti se sinceró sobre los inicios de su carrera y reveló que no todo fue siempre color de rosas en su carrera. La reconocida cantante abrió su corazón y confesó cómo aprendió a lidiar con la fama luego de convertirse en uno de los principales íconos de la música nacional.

En diálogo con Todo Pasa, ciclo que conduce Matías Martin por Urbana Play, la cantante habló sobre su último disco, el proceso creativo detrás de las canciones y cómo fue su recorrido hasta convertirse en la exponente que es. Más allá de que hoy disfruta de un gran y exitoso presente, la intérprete de Brindis y El Tren del Cielo, reveló que la pasó bastante mal a penas se lanzó a la fama.

"Como nunca me fui del pueblo, para la gente no es raro verme ahí. Pero lo que sí pasó es que mucha gente empezó a venir a la puerta de mi casa", empezó por contar la reconocida cantante con pesar. Luego, sumó: "Durante un tiempo tuve que dar turnos, por muchos años tuve que salir del colegio y de mi casa por los techos”.

Angustiada al rememorar esta situación, Pastorutti contó que no fue sencillo para ella, ya que tuvo que enfrentarse a la fama de lleno sin previo aviso y que esto le jugó en contra incluso en ámbitos en donde quería pasar como "una chica normal". "Lo sufrí, el cambio fue muy fuerte. Era un garrón, sobre todo ir a los boliches, se burlaban", sentenció.