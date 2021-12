La impactante transformación de Ivana Nadal: "Era necesario"

La polémica influencer es otra vez noticia por un cambio radical en su vida. Ivana Nadal confirmó la noticia en sus redes sociales.

Ivana Nadal volvió a ser noticia por un cambio radical en su vida. Luego de su "despertar espiritual" que la colocó en el centro de la escena por diferentes mensajes contra la vacunación y quitándole importancia a la pandemia del coronavirus, la influencer cobró notoriedad por un cambio radical en su apariencia.

Tras sorprender a todos con sus rastas, Ivana Nadal decidió quitárselas y cortar su cabellera para exhibir un nuevo look. La noticia fue anunciada por ella misma, con un video en el que se la ve con su apariencia renovada y manifestando lo siguiente: "Y bueno, cortamos porque, no, o sea, era necesario. Todo bien, salieron las rastas todo bien. Pero era muy necesario el corte. Así que aquí estamos, con nuevo cambio de look".

“Pintó cambio de look a full. Acá tenemos una mecha violeta. Metimos un poco de iluminación”, añadió, dejando ver un shock de iluminación en su pelo castaño producto de la tintura. Lo cierto es que, una vez más, Ivana Nadal logró que se hable de sus decisiones. Una vez más, las mismas tuvieron que ver con su manera de mostrarse ante el mundo. Hace poco tiempo, la protagonista fue tendencia tras conocerse un chat privado en el que calificó a sus excompañeros de Bendita de "tarados". La información fue confirmada por Alejandra Maglietti, una de las históricas panelistas del programa conducido por Beto Casella.

Escandaloso mensaje de Ivana Nadal contra Bendita y Beto Casella

Ivana Nadal formó parte del elenco de Bendita durante el año 2020. Sin embargo, y alegando su incomodidad al opinar sobre otras personas, decidió renunciar y dejar su lugar en forma repentina. Lo cierto es que, según Alejandra Maglietti, también hubo conflictos internos por los cuales se generaron rispideces en las que estuvo involucrado hasta Beto Casella.

De acuerdo a lo expresado por Alejandra Maglietti en Mañanísima (Ciudad Magazine), Ivana Nadal envió mensajes violentos contra sus excompañeros y el único que no recibió agresiones fue Gabriel Cartañá. Justamente, él fue quien recibió estas palabras en su teléfono celular.

La abogada así lo narró: “Voy a contar la historia de cómo fue. Un día le robamos el teléfono a Gabriel Cartañá. Yo vi que él estaba chateando y Edith tiene la costumbre de ‘manotear’ los teléfonos. Vimos la conversación que tenían y ella le decía ‘Vos sos el único que se salva ahí, los demás son unos tarados’. Una cosa así y desde ahí la odiamos”.