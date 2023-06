La impactante revelación de Estefi Berardi sobre Susana Roccasalvo: "Horrible"

Estefi Berardi se sumó a las críticas por el reciente ataque de Susana Roccasalvo al cuerpo de Laura Ubfal y compartió una inesperada revelación.

Susana Roccasalvo quedó en el ojo de la tormenta luego de arrojar polémicas declaraciones sobre el cuerpo de Laura Ubfal, pese a un pedido de disculpas totalmente criticado por muchos programas de chimentos. Quien se sumó al escándalo fue la panelista Estefi Berardi, con una dura revelación sobre el enfrentamiento entre las periodistas.

Al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine), Carmen Barbieri y su equipo repasaron en detalle la pelea que se desató luego de que Laura Ubfal revelase que no votaría a Roccasalvo en una supuesto recambio de presidente de la asociación APTRA por considerarla "mala persona", logrando que la conductora de Implacables (El Nueve) estallara de furia. “Era otro tiempo y sí, yo dije que como que la maldad la engrosaba con kilos ¿tengo que pedir disculpas? ¡Lo hago! Ella lo único que sabe hacer es descalificarme”, se excusó Roccasalvo en un polémico pedido de disculpas en su programa, que fue recogido por el magazine de Carmen Barbieri.

La picante defensa de Estefi Berardi a Laura Ubfal

Afilada, Estefi Berardi estalló contra la respetada periodista al opinar: “Se justificó otra vez de esta manera (Roccasalvo). Dijo ‘no, yo quise decir como que la maldad la ensanchaba’ ¡Un horror! ¡Volvió a justificar lo que dijo que fue horrible!". "Ahora también dijo que venía acumulando y explotó, por lo que le pregunté a Ubfal qué había pasado antes, y me respondió ‘Ya hablé, un beso’ ¡Ni pelota me dio! De todas maneras, a mí me ha pasado que me molesten cosas y acumular, pero no por eso me metí con el cuerpo de nadie”, agregó la panelista de Mañanísima.

Luego de su participación, Carmen Barbieri pidió la palaba y reflexionó: “No, ella con lo del cuerpo la pifió, y encima cuando pide disculpas…la pifia más…porque no quiere hacerlo. Pero la ofendió feo, porque son cosas que duelen. Yo que soy gordita, duelen estas cosas. Le habrá dolido a Ubfal, porque lo sentí yo que ni siquiera me lo dijo a mí”. Lo cierto es que pese a este comentario en defensa de la columnista de Intrusos (América TV), años atrás, Carmen "La Leona" había tratado a Laura Ubfal de "gorda arrepentida" en el Patinando por un Sueño, en una de las peleas más polémicas del certamen de baile.