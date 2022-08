La hija de un intendente del conurbano conquistó a Sebastián Yatra: quién es

Tras dar un multitudinario show en el Movistar Arena, Sebastián Yatra pasó la noche con la hija de un reconocido intendente del conurbano bonaerense.

Sebastián Yatra está soltero desde hace un tiempo y en las últimas horas se filtró que pasó la noche con la hija de un muy conocido intendente del conurbano bonaerense. "Me eligió a mí y después nos fuimos juntos", le habría contado la joven modelo al periodista de Intrusos Pablo Layús.

Mientras Sebastián Yatra llena estadios por el "Dharma Tour" en Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Rosario, Salta y Buenos Aires, también aprovecha para disfrutar de la noche porteña. Después de brindar uno de los shows que tenían programados en el Movistar Arena, el colombiano se dirigió a un boliche de la Costanera para seguir la noche junto con bailarinas y parte de su staff.

En la disco, el exnovio de Tini estuvo rodeado de mucha gente, entre la que se destacó la hija de un reconocido intentente del conurbano bonaerense. Al salir del boliche, los jóvenes se dirigieron al Hotel Four Seasons, donde se hospeda el músico, para desayunar en el restaurant del establecimiento.

"Se acercaron un montón de chicas mientras estábamos ahí, ¿pero sabés qué? Me eligió a mí y después nos fuimos juntos", contó Pablo Layús que le dijo la joven de 25 años. Pero eso no fue todo, porque este jueves también estuvo en el piso de Intrusos y reveló que comieron "unas papas fritas" en el Four Seasons.

"Es re buena persona y un dulce", agregó Micaela, hija de Mario Ishii, histórico intendente de José C. Paz. Ante la consulta de los integrantes de Intrusos, la estudiante de Nutrición se negó a revelar a qué hora se fue del hotel y a puntuar a Yatra como amante. En ese sentido, los panelistas del ciclo que conduce Flor de la V quisieron confirmar que Yatra no la había desilusionado, a lo que Micaela asintió con un simple "no".

Yatra habló de su separación de Tini

"Muchas veces las personas ven que si las cosas no duran para siempre son un fracaso y no es así para nada", reflexionó el músico durante una charla con Susana Giménez. La diva coincidió y le remarcó que además es muy difícil "mantener un amor a 8 mil kilómetros de distancia", tal como le ocurrió con Tini. "Es complicado, sobre todo cuando las cosas son tan expuestas. Hay que tener una madurez muy grande para tener una relación a distancia. Si es complicado para cualquier persona, imagínate en el ojo del huracán, con todas las luces apuntándote", le contestó Yatra.