La hija de Piñón Fijo se hartó y contó todo sobre su padre: "Muy doloroso"

Sol Gómez rompió el silencio a un año del escándalo que se desató por las acusaciones cruzadas con su papá Piñón Fijo por la relación con su nieta.

Ana Sol Gómez Suárez, la hija mayor de Piñón Fijo, rompió el silencio luego de un año de la escandalosa denuncia pública que hizo contra el famoso payaso cordobés y dio detalles de cómo es la situación familiar en la actualidad. "Me tuve que exponer y no me gustó", se sinceró la animadora infantil en una entrevista, recordando el escándalo que se generó hace 12 meses.

En el 2022, una publicación en la que Piñón Fijo aseguraba que extrañaba a su nieta desató una gran controversia. En ese sentido, en Intrusos contaron que desde que se había separado de la madre de sus hijos, el payaso había perdido el contacto con Jeremías y Sol, por lo que tampoco pudo seguir viendo a su nieta Luna. Entonces comenzaron una serie de acusaciones cruzadas, que repentinamente terminaron con silencio en ambas partes.

Pero en las últimas horas Sol rompió el silencio en diálogo con Juan Etchegoyen y no dudó en dar detalles de cómo es actualmente la situación familiar. "Yo he decidido no hablar del tema más de lo que ya hablé, más de lo que me expuse, no quise hacerlo en su momento pero no me quedó más remedio, y desde ese momento he decidido no exponerme más", comenzó explicando la hija del payaso cordobés.

En ese sentido, la también animadora infantil explicó que lo había hecho tanto para cuidarse emocionalmente a ella misma como a su familia, y que nunca quiso exponerse desde ese lugar. "Hay gente que ha interpretado que yo he comenzado con mi carrera desde lo que pasó el año pasado en cadena nacional y no, hace seis años que me animé a emprender este camino de independencia", sumó Sol.

"Quiero construir desde ese lugar, cantándole a mi familia, desde lo otro prefiero reservarlo y guardarme, es muy doloroso", agregó. Además, la hija mayor de Piñón Fijo insistió en que no quería hablar más del tema y que tuvo que refugiarse en su pareja, sus hijos y el equipo de trabajo que la acompaña. "Me siento muy orgullosa de la familia que construí, me sostiene y me apoya, es mi guarida", concluyó Sol Gómez.

Piñón Fijo reapareció tras el escándalo con sus hijos: "Me pasó"

A meses del escandaloso enfrentamiento legal y mediático que protagonizo con sus hijos, Piñón Fijo, reapareció públicamente y volvió a hablar del tema. En el marco de la promoción de su nueva canción, el payaso cordobés brindó una entrevista radial y revivió este complicado momento de su vida.

El escándalo comenzó luego de que el animador infantil publicara una foto con su nieta y comentara que su hija, Sol, no le permitía verla. Desde ese momento surgieron muchos enfrentamientos públicos entre padre e hijo, e incluso hubo denuncias de maltrato. Tras este escándalo, Piñón se alejó del ojo mediático, pero en una reciente entrevista con Cadena 3, volvió a hablar del escándalo y cómo influyeron las redes sociales.

"¿Cómo estás con todo lo que pasó, con la familia?", fue la pregunta que disparó a la fuerte confesión de Fijo. "Y estoy...Estoy en postura de aprendizaje constante", empezó por decir el payaso en este diálogo radial. Luego, añadió: "Con respecto a redes, no quiero deslindar responsabilidades. En las redes no agredí a nadie, solo quería poder darle mi amor y recibir el amor de esos seres inocentes que son los nietos".

En este marco, el animador cordobés continuó: "Me pasó después de ese incidente me empezaron a llegar testimonios de abuelos, de situaciones similares y uno tratando de ser respetuoso también de los procesos de la gente que uno ama, esto no es para ansioso ni para arrebatado, uno quiere mantener ese amor que está guardado en un capullito, para cuando sea necesario".