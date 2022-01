La furiosa revelación de Dalia Gutmann: "Estoy harta"

La comediante Dalia Gutmann criticó la hegemonía corporal que hay en los medios y lanzó una contundente revelación sobre su trayectoria profesional.

Dalia Gutmann está de vuelta en los escenarios con Cosa de minas 2 y en plena promoción de su espectáculo teatral, criticó la hegemonía corporal que existe en los medios. Además, reivindicó su rol como mujer "representante de las mayorías" en la comedia argentina. “Pertenezco a la mayoría y las mayorías no siempre tuvieron lugar en los medios. Así que vengo a ser como una representante”, reveló.

“Muestro mi cuerpo porque estoy harta de que solo tengan voz minas con cuerpos espectaculares. La gente me empezó a agradecer que no sea una mina con un cuerpo perfecto. Sé que si tuviera una imagen más televisiva podría tener más trabajo pero lo sentiría como una traición a mí misma", sentenció durante una entrevista con la periodista Susana Ceballos (Infobae) en la que también aseguró que la aceptación de su cuerpo “no es una cuestión de autoestima sino de rebelión y de espíritu contrera”.

Por otro lado, Gutmann habló sobre el tipo de humor que lleva adelante y señaló: “me gusta hablar de lo que nos pasa a las mujeres, es un tema que me convoca. Además me genera mucha admiración una mujer humorista arriba de un escenario por cómo se expone. Crecimos con un mandato muy fuerte de no ridiculizarnos, de ser lindas, son mandatos que hay que romper y en ese sentido el escenario es un acto de rebeldía”.

“Mi espectáculo funciona mucho mejor con hombres en la sala, pero sí es cierto que le hablo a las mujeres. Si me llaman de eventos y la mayoría son hombres quizás tarde un poco más en lograr la carcajada pero sé que en un momento los voy a enganchar. Me gusta tener amigos de todos los niveles educativos y estratos sociales. Así que mi espectáculo es muy Conurba y muy Barrio Parque”, manifestó -para cerrar- en torno al público que más le responde a la hora de hacer humor.

El doloroso calvario de Dalia Gutmann tras los rumores de separación

"No me resulta nada cómodo verme en una noticia que no tenga que ver con mi trabajo. Incluso iba a buscar a mis hijos al colegio y sentí mucha vergüenza. Es raro que se hable de vos", comenzó por decir Dalia Gutmann en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live. Lo cierto es que la humorista no suele ser una persona mediática, por lo que no se sintió cómoda al estar en el foco de las polémicas, ya que sentía que no iba con su perfil.