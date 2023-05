La furia de Pampita tras ser escrachada por Mar Torres: "Te colgás"

La conductora fue escrachada en las redes por negarse a participar de una iniciativa de la modelo plus size. El conflicto escaló y hubo un fuerte ida y vuelta virtual.

Pampita se enfureció con Mar Tarrés luego de que la influencer la escrachara en las redes por no querer ayudar a una ONG que protege a los animales. La jurado de Los 8 Escalones no soportó las acusaciones de la cordobesa y la trató de "busca fama". Pero el conflicto escaló y la modelo plus size hizo un vivo de Instagram para hacer un descargo.

Todo comenzó este jueves por la tarde, cuando Tarrés publicó un chat privado con Pampita donde le pedía ayuda para construir un hospital público para mascotas. Es que hace tiempo es proteccionista y el pasado miércoles comenzó una campaña, por lo que contactó a Ardohain en busca de apoyo. "Caro, podés firmar", le escribió, pero la respuesta no fue la que esperaba: "Hola Mar. No puedo, beso".

"Es que yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos dependen de nosotros. No sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle", reaccionó Tarrés. "Hoy no solo Pampita me dijo que no y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no está de acuerdo, o tiene contratos laborales que se lo impiden, pero ¿Qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir?", agregó.

Ante esto, la conductora le respondió a través de Instagram: "Sos una busca fama. Si no no se entiende. Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota, que seguro te sale bien. Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí". "Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien. Yo me llevo una sorpresa", añadió. Y, furiosa, subrayó: "Solo alguien muy mala persona publica una conversación privada para hacerle mal a otro".

Mar Tarrés publicó un durísimo comentario contra Pampita

El escándalo rápidamente tuvo repercusión en diferentes portales y Mar lo compartió en un posteo. "Es que no firmar también es una manera de permitir que siga existiendo el maltrato y el abandono animal, es seguir mirando al costado y no ayudar a que esto se termine", sostuvo. "Si no te caigo bien yo y por eso no firmas, no es para mi, es para ellos, los animales que sufren. No se trata de que si no te cae bien quien emprende la campaña no firmas" subrayó.

De inmediato, Pampita comentó la publicación y se regodeó por haber acertado que lo sucedido iba a ser levantado por los medios: "Ahí tenes tus notas en los portales todas a costa mía! Te salió bien la estrategia!". A continuación, explicó por qué no se sumó a la iniciativa. "No ando poniendo mi firma en ninguna causa que no está bajo mi cuidado y trasparencia. Te podría haber ayudado mucho más de lo que te imaginas de muchas otras maneras!" indicó, y cerró: "No se quien se va a animar a hacer algo con vos, con lo agresiva que sos! Mostraste la hilacha hablando así de otra mujer! Ojalá a esos animales los cuide alguien con un buen Corazón y no vos".

El descargo de Mar Tarrés tras su pelea con Pampita

Tras el duro cruce, Tarrés inició un vivo de Instagram para hacer un descargo sobre lo sucedido y volvió a apuntar contra Pampita. "Pampita no tiene idea de nada. Cuando quieras te invito a la villa", expuso antes de contar las situaciones en la que encuentran las organizaciones proteccionistas a los perritos en los barrios de emergencia.

La transmisión continuó, pero luego de unos minutos dejó de hablar de Pampita y se centró en la colecta para colaborar con el refugio @losangelitosdevioleta, de Córdoba capital, que tiene más de 100 perros, y reiterar su pedido de la construcción de un hospital público para mascotas.