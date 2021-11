Karina La Princesita explotó contra Jonatan Viale y Feinmann: “Voy al frente”

La cantante dejó ver su enojo y llevó claridad a una situación que le significó algunas críticas por redes sociales.

Karina La Princesita estalló en sus redes sociales y desmintió a los medios que hizo campaña a favor del kirchnerismo, en especial a los periodistas de LN+ Joatan Viale y Eduardo Feinmann. Tras la viralización de una foto de la cantante junto al intendente Fernando Espinoza y su secretaria de cultura Silvia Francese, la voz de Con la misma moneda no dudó en salir a aclarar el malentendido que se produjo.

“Yo no me sumé a ninguna campaña. Entré a lo que era un camarín y estaban las cámaras. Y yo soy sincera y voy al frente pero no soy idiota. Hay cosas de las que no voy a opinar. Y el mismo mecanismo que usan algunos programas de TV que te invitan y 'si no vas te destruyen', se usa en varios lados”, lanzó la música en su cuenta de Twitter, en alusión a quienes afirmaron que fue parte de una campaña política.

Karina cerró su descargo, en referencia a que confió en las buenas intenciones que los receptores de su mensaje: “Ojalá comprendan mi mensaje y se la agarren con quien corresponde”.

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito mostró su descreimiento ante el descargo de la artista. “Esa foto con la bandera no es sorpresa. Sí, puede haber cruzado con algún político en el camarín porque son muy cholulos. Pero esa con la bandera no. Karina ya no es una niña inocente”, enunció el conductor. La panelista Pía Shaw manifestó otro punto de vista y expuso: “Ella como artista puede llevar su música donde quiera. ¿La culpa es del político que destina fondos en eso?”.

El enojo de Karina, La Princesita por un motivo similar

Hace algunas semanas, Karina se explayó sobre la acusación de haber recibido millones por parte del estado quilmeño y la desmintió con contundencia. “Me tienen las bolas infladas con los ocho millones. No deberían ensuciar a laburantes como yo con mentiras y quilombos políticos. No cobré esa suma ni cerca. Y no porque no quiera. No seamos hipócritas. ¿Quién no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo”, pronunció la cantante en su cuenta de Twitter.