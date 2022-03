La furia de Juana Repetto en la puerta del colegio: "Me faltaron el respeto"

La actriz se expresó sobre ua situación que vivió en la escuela de su hijo. Juana Repetto criticó la organización del colegio de Toribio.

Juana Repetto no soportó la bronca por un imprevisto en la escuela de sus hijos.

Juana Repetto mostró su enojo en sus redes sociales por una incómoda situación que debió vivr en el colegio de su hijo mayor, Toribio, cuando lo dejó en el establecimiento. La actriz se molestó por la mala organización que habría en la escuela para las personas que llevan a sus hijos de seis años en adelante y al mismo tiempo tienen que cargar bebés.

"¡Lo que hace el colegio es una vergüenza! ¡Esto es colectora doble mano! Hace más de diez minutos frenada en la colectora porque toman la calle, las dos manos, la de ida y la de vuelta", comenzó su descargo la hija de Reina Reech, sobre cuán difícil es acercarse a la entrada del colegio en el horario de ingreso de su hijo. "Y no pude salir, tuve que ir por otro lado. Y gente del colegio muy mal educada y de muy mal modo me mandan a ir por otro lado", agregó.

Repetto continuó en alusión a un conflicto que tuvo con uno de los padres del colegio. "Mínimo ya que toman la colectora y son tan cómodos y no estacionan a una cuadra, una y media o dos y llevan a sus pibes caminando hasta la puerta como hago yo todos los días", enunció la actriz. Y luego se pronunció sobre la razón por la que la desorganización en la entrada del colegio le molesta tanto: "Aunque eso implique bajar a un bebé desde que nació, en julio o bajo la lluvia, sean amables con el que está yendo por donde le corresponde y dejen pasar, en lugar de faltar el respeto".

"Hoy me enojé un montón porque me faltaron el respeto. Todo el año pasado, las pocas que Beli el año pasado, que era recién nacido, y yo iba con él", soltó con un fuerte tono de enojo. Y cerro en alusión a las situaciones que ha atravesado por quiene sestaiconan mal: "A veces estaba dormido y para no despertarlo porque lo tengo que poner en la sillita, llegar al colegio, bajarlo, porque yo sí estaciono donde hay lugar y camino hasta dejar a mi hijo. Cualquier niño de seis años puede caminar una cuadra mejor que cualquier niño más pequeño".

El enojo de Juana Repetto con una seguidora de Instagram

Una usuaria de redes la criticó a Juana Repetto por haber mandado a su hijo con las zapatillas sucias. "¿Ayer sufriste mucho porque te mandé con las zapatillas sucias?", le preguntó la actriz a su hijo en un video, quien respondió que no le molestó en absoluto.