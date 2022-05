La fuerte confesión de Pachu Peña: "Me mató"

En una reciente entrevista, el famoso actor habló sobre los rasgos de su personalidad que salen a la luz cuando se apagan las cámaras.

Pachu Peña destacó un rasgo muy particular sobre su personalidad e hizo una fuerte confesión al respecto. Como uno de los comediantes con más trayectoria y más relevantes hasta la actualidad en la escena del espectáculo argentino, la figura del rosarino genera gran fanatismo. Sin embargo, parece que cuando se apagan las cámaras el actor saca a relucir "su lado B".

En una reciente entrevista para Detrás de Escena, el ciclo radial que se emite por AM 540 y conducido por Mariana Brey, Nico Peralta y Mona Carballo, Pachu Peña habló de su rol como comediante. Precisamente, el actor enfatizó en lo mucho que le cuesta comprender a sus seguidores que, fuera de la pantalla, es una persona común y corriente. Con una fuerte confesión al respecto, el humorista contó una anécdota reciente para ejemplificar.

"¿Viste que está el mito de que los capocómicos no son tan simpáticos en la vida cotidiana?", fue la pregunta disparadora que lanzó Mariana Brey. A partir de esta consulta, Pachu Peña reveló un detalle muy particular relacionado a la percepción que la gente tiene sobre él y sobre los humoristas en general. "Bueno, en mi caso si voy al supermercado no es que ando haciendo chistes y matándome de la risa. Voy solo al súper, hago las compras tranquilo como cualquier persona", reveló.

En este marco, Pachu Peña continuó con una anécdota particular para ejemplificar la situación que le pasa a diario. "El otro día una señora me tiró: 'Al final no sos tan simpático como en la televisión'. ¡Me mató! Aparte, señora, con los precios del supermercado creo que nadie anda con una sonrisa", sentenció el humorista entre risas. De esta forma, Peña dejó en claro que suele dejar un poco de lado la "personalidad de comediante" en aquellos momentos en los que no está trabajando.

Pachu Peña apuntó contra "los ventajistas" y reveló qué lo pone de mal humor

En esta misma línea de diálogo, Pachu Peña habló sobre las situaciones que suelen "borrarle la sonrisa de la cara" que tanto lo caracteriza, y ponerlo de mal humor. Sincero, Peña reveló que hay una situación en específico que altera sus nervios y lo hace enojarse.

"El tránsito. Me molesta porque vivo en Zona Norte y cuando tengo que venir al centro y está todo cortado, me enojan los ventajistas que van por la banquina para pasar el resto y después se termina haciendo un cuello de botella y perdemos todos. Eso me enoja", reveló Peña.