La foto de Chano Charpentier tras quedar internado: su estado de salud

Se conoció la primera foto de Chano Charpentier tras quedar internado en una clínica de rehabilitación. Cómo se encuentra el cantante.

Chano Charpentier vive un verdadero calvario personal. Desde hace más de un mes, el cantante y ex líder de Tan Biónica se encuentra internado en un instituto de rehabilitación para las adicciones. Y curiosamente, en las últimas horas se conoció la primera foto del artista.

Pese al mal momento, la familia de Chano lo acompaña de manera permanente. De hecho, su hermano Gonzalo "Bambi" Moreno Charpentier publicó una imagen en Instagram abrazándolo. En el pie de la foto, y a modo de broma, expresó: "Faltan dos para el truco, ¿quién se suma?".

En la imagen, se puede ver al cantautor con un suéter de color negro con detalles rojos, grises y blancos en un espacio abierto y verde. De esta forma, el familiar del músico le demostró a los fans y seguidores que el estado de salud de Chano mejora considerablemente.

Desde hace algunas semanas, y en diálogo con América TV, la madre de Chano había explicado el motivo de la internación: "Es para que él tome conciencia de por qué está ahí. Es una medida más, no creo que sea distinta, esperemos que resulte esta internación. Necesita aquietar su dolor y su cabeza". Cabe recordar que, el 27 de mayo pasado, el ex líder de Tan Biónica fue dado de alta del Sanatorio Otamendi para ser internado en la clínica psiquiátrica Avril, ubicada en Humahuaca 3763 (Capital Federal).

Chano Charpentier, junto a su hermano "Bambi" en una clínica de rehabilitación.

La última charla que Chano tuvo con su madre

Chano Charpentier tuvo una comunicación con su mamá y fue ella la que reveló los detalles de la charla que tuvo con el músico. El cantante está internado en una clínica de rehabilitación, donde lucha por dejar atrás sus adicciones y poder recuperarse para poder tener estabilidad en su vida y seguir avanzando en su carrera.

Mariana Charpentier, más conocida por los fanáticos como "la mamá de Chano", estuvo en un móvil del programa de Georgina Barbarossa. En diálogo con la conductora, la mujer expresó: "Hace 10 minutos me llamó por teléfono. No sabe nada, no tiene redes sociales, no tiene celular, no ve televisión, no sabe nada".

Georgina Barbarossa quiso saber qué fue lo que le dijo Chano Charpentier a su mamá, por lo que Mariana respondió con total sinceridad: "Me dijo que me extraña, que se quiere ir, obviamente, ¿qué me va a decir? Que quiere estar en su casa, que extraña sus cosas, sus perros, lo lógico".

Como si eso fuera poco, la mamá de Chano Charpentier agregó: "Tiene razón, ¿quién quiere estar internado? Nadie quiere estar internado. Pero bueno, los profesionales dirán cuándo es el momento para que continúe con su tratamiento ambulatorio".