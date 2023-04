La famosa actriz argentina que tiene cáncer y lucha por su vida: "Si me toca partir, estoy preparada"

Padece una grave enfermedad y bajó más de diez kilos. Quién es la modelo argentina que brilló en las pasarelas y hoy lucha por su vida.

Una famosa modelo argentina que brilló en las pasarelas durante la década de 1980 hoy lucha por su vida. Tiene cáncer de ovario y bajó más de diez kilos, aunque se muestra entera ante la adversidad de esta enfermedad. "Si me toca partir, estoy preparada", manifestó, quien también tuvo un papel protagónico en Los reyes del sablazo (película protagonizada por Jorge Porcel y Alberto Olmedo en 1983).

En diálogo con la revista Hola!, Tini de Bucourt (72) narró cómo está transitando este momento de su vida: "Yo estoy muy agradecida a la enfermedad, y esto es algo que a mucha gente la sorprende. '¿Cómo agradecida?', me dicen. Sí, agradecida, porque comprendí que de verdad estoy sanando. Estoy sanando lo invisible. Estoy sanando no sólo cosas en mí, sino cosas de todo mi alrededor. Es una experiencia que no se puede explicar con palabras, ¡y tocó tanto a mis seres cercanos!".

Siendo una de las referentes de la moda, del modelaje y del espectáculo argentino, Tini de Bucourt explicó que no le tiene miedo a la muerte. "Duermo perfecto y no me hago ningún rollo. No niego la enfermedad, ojo, no la minimizo ni me victimizo, pero trabajo muchísimo en mí. Por supuesto que no es divertido y tengo muchas ganas de sanar. Yo sigo a un médico que se llama Enric Benito, que era oncólogo y ahora se dedica a lo paliativo, y me encanta algo que dice. 'Morir para sanar', y sanar significa irte en paz, con todo lo pendiente resuelto. El enojo con tus padres porque no fuiste la hija favorita, la bronca con tus hijos, las diferencias con tu ex marido, todo eso hay que hablarlo para superarlo. Porque el enojo hace mal", aseguró.

Qué le dijo Tini de Bucourt a sus hijos y nietos

Sobre el mensaje que le dejó a sus hijos, Tini de Bucourt aseguró: "Les dije: 'Chicos, yo estoy muy bien, no tengo síntomas, pero hay una posibilidad de que pueda partir, y quiero que sepan que, si me toca, estoy preparada'. Tengo todo resuelto, tanto mis cosas personales como financieras, todo está hablado, ordenado y cerrado".

En cuanto a lo que le manifestó a sus nietos, la exmodelo argentina contó: "Lo hablé con Chiara y Christian, los dos mayores, que viven en Europa. Me llaman todo el tiempo, son divinos y muy cariñosos. ¿Sabés qué? Hubo como una cosa energética muy importante con esto de mi enfermedad. Como que algo se movió. Yo tengo una familia muy dispersa por el mundo, porque soy la primera argentina. Mis primos, mi hija, mis nietos, todos viven afuera… y fue como si a la distancia se generara una burbuja de amor que me protege. Debe ser también que estoy atenta y perceptiva a esas cosas, porque lógicamente estoy más vulnerable".