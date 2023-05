La exesposa de Lanata y una tristísima noticia: "El cielo está de fiesta"

La periodista subió un emotivo posteo a sus redes para despedirse de una de las personas más importantes de su vida.

Silvina Chediek está atravesando un duro momento. La periodista y exesposa de Jorge Lanata compartió desgarradores posteos en sus redes sociales tras el fallecimiento de uno de sus seres más amados y recibió el apoyo de miles de usuarios.

El pasado lunes falleció la madre de Silvina Chediek y le dedicó unas emotivas palabras para rendirle homenaje. "Hoy te despedimos, mamá querida. Te vamos a extrañar. Pero nos dejaste amor para esta vida y varias más. El Cielo debe estar de fiesta", escribió junto al emoji de un corazón.

La periodista con extensa trayectoria en radio y televisión también utilizó su cuenta de Instagram para homenajear a su madre. Es que en esa red social tenía disponibles más caracteres para publicar una despedida más extensa que refleje con mayor dimensiones lo que significó en la partida de su progenitora.

"Hoy te fuiste de este plano, mamá. Pero sé que nunca te vas a ir del todo. Agradezco a la vida el haberte tenido tantos años. Me emocionan mucho los mensajes que te describen como alguien que solo dio amor", comenzó el emotivo texto. "Generosa, aguda, inteligente y cálida. Incapaz de herir a nadie. Te tocó atravesar una enfermedad cruel. Nunca te quejaste. Ahora podés descansar. Sos para mí la imagen de la dignidad. El Cielo está de fiesta porque tiene una estrella nueva que sos vos", cerró.

El posteo se llenó comentarios de sus colegas y amigos, quienes lamentaron su perdida. "Abrazo, Silvia. Mi mamá decía: 'Las madres nunca se van'”, le respondió Cecilia Milone. En la misma línea, Maju Lozano le escribió: "Miles de besos bella". Mientras que Sandra Mihanovich le comentó: "Te abrazo amiga querida!!! Fuerte. Mucho. Te quiero".

El nuevo proyecto laboral de Silvina Chediek

A principios de abril, Silvina Chediek dio un nuevo paso en su extensa carrera como periodista. Bajo la producción de Ni Blanco Ni Negro Podcast –propiedad la periodista Ana Gerschenson-, la exesposa de Lanata se lanzó al mundo del podcast.

El ciclo se llama con Mil Gracias y cada uno de los episodios está centrado en historias de vida. “Me entusiasma mucho hacer esto porque me parece que podemos parar y pensar, tenemos el privilegio de poder pensar y siempre estamos en lo urgente como sociedad y a veces dejamos de lado lo importante", destacó y añadió: "El fin de estos podcasts es poder parar, pensar, inspirarnos con las preocupaciones que tenemos, con las alegrías que podemos llegar a tener, buscando historias desconocidas e inspiradoras o conociendo el otro lado de alguien muy conocido y con quien no tenemos tiempo de conversar”.