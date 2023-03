La edad de Trueno: cuántos años tiene el rapero

Trueno es un exitoso artista de freestyle que comenzó en las batallas de gallos del underground porteño y fue llamando la atención de grandes figuras. ¿Qué edad tiene este joven cantante?

Trueno es un rapero, cantante y freestyler oriundo del barrio porteño de La Boca reconocido los últimos meses por las canciones "Argentina" con Nathy Peluso y "Tierra Zanta", en el contexto del Mundial de Qatar 2022. Pero Trueno, a su corta edad, ya tiene una carrera que lo precede y un interesante origen en la escena del rap underground porteño.

Su amor por la música viene de su padre, Pedro “Peligro” Palacio, un artista de circo que pertenece al grupo de teatro Catalina Sur, donde Mateo se crió. Cantaba hardcore en los 80 y en los 90 eligió dedicarse al rap. A sus 45 años, es jurado en batallas de freestyle y activista del hip hop.

El verdadero nombre del rapero de 20 años es Mateo Palacios Corazzina y, como muchos otros artistas, también tuvo su oportunidad de hacer una Session con Bizarrap, solo que fue una de las primeras que realizó el productor argentino. Además, saltó a la escena nacional por la canción "Mamichula", en colaboración con Bizarrap y Nicki Nicole, que en seis meses superó las 220 millones de reproducciones en YouTube.

Su inicio en las batallas de freestyle

Trueno arrancó como youtuber y luego se fue convirtiendo en rapero mostrando su talento en la escena del rap underground porteño. A los 14 años ganó su primera competencia A Cara de Perro Juniors y luego lo llamaron para participar del Torneo Vans. El rapero mexicano Aczino, uno de los más populares del mundo, lo invitó a competir a Perú, donde también salió primero.

Participó en la final nacional del Quinto Escalón, donde venció a Lit Killah y MTA en 8vos, logrando su pase a cuartos, instancia en la que enfrentó a Wos, En esa batalla sucedió que Trueno, al ejecutar un doble tempo, no se le entendió, lo que generó múltiples burlas entre los seguidores de las batallas de rap.

Además, fue parte de otro Quinto Escalón en el que en la fecha 5 llegó a los octavos de final, en el 2vs2 junto a Underdann perdiendo en octavos. Compitió en el 3vs3 con Underdann y MP. Es parte de la segunda batalla de gallos más vista en la historia, "klan replik vs underdann trueno 2vs1 - El Quinto Escalón", con más de 29 millones de vistas en YouTube.

Trueno

¿El nuevo rock and roll?

En el tema "Sangría" que hizo en colaboración con Wos, se volvió muy polémico en las redes sociales porque contenía el siguiente verso: "Te guste o no te guste somos el nuevo rock and roll, niño". El debate, con finalidad de ver si la música trap era realmente el rock and roll de la sociedad contemporánea, se llevó a cabo principalmente en Twitter.​

Tras la avalancha de críticas negativas que Trueno recibió, la cantante Cazzu comentó sobre la situación en una entrevista para el diario El Tiempo: "Uno de los artistas chicos del trap dijo: 'Le duela a quien le duela somos el nuevo rock and roll', y aunque a mí me pareció tan inocente, me asustó la manera en que defenestraron a esta criatura". En el debate también formó parte el músico argentino Andrés Calamaro, quien aseguró: "Me parece bien que lo digan".