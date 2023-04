La edad de Bad Bunny: cuántos años tiene el cantante de reggaeton

El trapero y reggaetonero es uno de los músicos más influyentes de America Latina. Los detalles de su biografía.

En la música actual, es indiscutible que Bad Bunny es uno de los músicos más influyentes del momento. A su corta edad ya cosechó cientos de éxitos que no solo lo han puesto en el Top 3 de Spotify latino, si no también del ranking global. Su último disco no deja de juntar reproducciones en todas las plataformas, por lo que músicos de todos los géneros y estilos buscan realizar colaboraciones con él: un ejemplo de esto, es la banda de rock Gorillaz, que sacó un tema con el Conejo Malo en su nuevo disco. El sencillo Tormenta acumula hasta el momento más de 102 millones de reproducciones solo en la plataforma de streaming.

Al ser la sensación del momento, muchas son las preguntas en torno a su personaje y su historia: ¿Cuántos años tiene Bad Bunny? ¿Cuál es su historia?

Cuántos años tiene Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio nació en Puerto Rico el 10 de marzo de 1994, por lo que actualmente tiene 29 años. Hijo de una familia humilde, con su madre maestra y su padre camionero, a los 13 años comenzó a despertar su pasión por la música componiendo y escribiendo sus primeras canciones.

Luego de terminar la escuela comenzó a estudiar comunicación audiovisual pero abandonó la carrera para dedicarse a la música. En paralelo con sus producciones -las cuales subía a SoundCloud- consiguió trabajo como empaquetador en un supermercado de Puerto Rico. Fue en ese momento que comenzó a lanzar sus primeras producciones como artista independiente y eligió el nombre de Bad Bunny o "Conejo Malo" tras conocerse una foto suya de niño, visiblemente disgustado y con orejas de conejo. Ese nombre lo acompañaría hasta sus logros actuales.

La carrera de Bad Bunny

Bad Bunny en Coachella.

DJ Luian descubrió a Bad Bunny a través de su canción Diles en SoundCloud y lo fichó para su disco, Hear this Music. En 2017, firmó un contrato con Cárdenas Marketing Network (CMD) y su canción Soy Peor llegó al puesto 22 en la lista Hot Latin Songs. Además, trabajó con Becky G en Mayores y con J Balvin y Prince Royce en Sensualidad. El remix de Te Boté, con Ozuna y Nicky Jam, llegó al número uno en la lista. Bad Bunny lanzó su primer presentación en español Trap Kingz en noviembre de 2017.

Un año después, colaboró con Cardi B y J Balvin en el éxito I Like It, que llegó al número uno de la lista Billboard Hot 100. En 2020, lanzó su álbum YHLQMDLG, que incluye colaboraciones con Daddy Yankee, Yaviah, Jowell & Randy y Ñengo Flow. En mayo de 2020, presentó Las que no iban a salir, en colaboración con Don Omar, Zion & Lennox, Nicky Jam y Yandel.

Bad Bunny ha sido reconocido como el artista más escuchado del mundo durante los últimos dos años según Spotify. En 2021, se le incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de Time, y en octubre de ese mismo año, Pitchfork lo reconoció como uno de los 200 artistas más influyentes de los últimos 25 años.

En los Premios Billboard de la Música Latina 2021, Bad Bunny ganó diez categorías, incluyendo Artista del Año. Preparándose para su cuarta gira de conciertos, World's Hottest Tour, Bad Bunny se mantiene como uno de los artistas más destacados de la industria musical actual.