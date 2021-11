La drástica decisión de Quique Sacco en su relación con Vidal: "Otro más, no"

Tajante testimonio de Quique Sacco, quien le puso fin a la chance de ser candidato a presidente de Independiente. Cómo influyó María Eugenia Vidal en su decisión.

El periodista "Quique" Sacco tomó una decisión terminante en medio de su noviazgo con María Eugenia Vidal. Y la misma tuvo mucho que ver con la convivencia que ambos llevan y a la exposición mediática que de por sí generan. "Otro más en casa, no", expresó el protagonista, en diálogo con Clarín. Ahora bien, ¿a qué hizo alusión?

De forma tajante, Sacco se bajó de una posible candidatura a presidente de Independiente: "Mi familia no quería. En la intimidad, todos sabían que era exponerme demasiado. El fútbol tiene sus particularidades: pueden pasar cosas como, por ejemplo, que estés haciendo una buena gestión administrativa pero que los resultados deportivos no sean buenos. Imaginate que María Eugenia está en la política y tiene una vida de exposición pública, ¡otro más en casa, no! Me parecía que era una locura.

Quique Sacco sobre TNT Sports y la transmisión de los partidos

Sobre su rol en TNT Sports, donde es gerente desde hace un tiempo, "Quique" Sacco expresó que el fútbol de Primera División sólo es de "dos empresas" y que no se llegó a buen puerto con el Gobierno para transmitir algunos encuentros en la TV abierta. "Estoy a cargo de una empresa como TNT Sports, que tiene el 50% de los derechos, y eso genera una relación institucional con nuestro socio, Disney y ESPN, en donde trabajé 17 años y tengo muchos amigos. El fútbol es solo de estas dos empresas. El Gobierno quería televisar algunos partidos y nosotros, en principio, nos pusimos de acuerdo, pero después no se dio. Fue un diálogo respetuoso y claro".

Cabe destacar que la Liga Profesional de Fútbol sólo es transmitida por TNT Sports y Fox Sports Premium, ambas pertenecientes al Pack Fútbol que está disponible en todas las cableoperadoras de la República Argentina. Para acceder al mismo se precisa abonar un plus mensual, que actualmente cuesta 831 pesos.

Las razones por las que Quique Sacco echó a Hernán Castillo de TNT Sports

Enrique "Quique" Sacco decidió no renovarle el contrato a Hernán Castillo en TNT Sports y destapó la tensa relación que mantiene el canal con los distintos actores del fútbol argentino. La decisión de dejar afuera a Castillo fue inesperada, ya que el conductor es una de las figuras más importantes de la señal, donde no solo conducía dos programas centrales sino que también tenía una función directiva, antes de que desembarcara Sacco.

En su función como directivo de TNT Sports, Hernán Castillo fue una pieza clave en la relación del canal con la AFA, la Liga y distintos clubes. Pero desde que en marzo Quique Sacco llegó a la señal de Turner como gerente de contenidos, Castillo sólo quedó conduciendo dos de los programas centrales del canal deportivo. Claro que no fue la única movida que hizo que la relación entre TNT Sports y el fútbol argentino se deteriorara, según consigna el portal DobleAmarilla. A fines del 2020, el canal intentó dejar afuera a su socio Disney de la transmisión del torneo local, con guiño de la AFA y aval de las máximas autoridades de Warner Media incluidos.