La dolorosa muerte que golpea a Ricky Martin: "Qué gran pérdida"

El cantante puertorriqueño se expresó mediante sus redes sociales. Qué dijo.

Ricky Martin transita un doloroso momento por el fallecimiento de un artista muy querido en toda Latinoamérica, por lo que realizó un emotivo posteo a través de sus redes sociales. De la misma manera, otros reconocidos músicos como Bad Bunny hicieron lo propio.

El cantante puertorriqueño no dejó pasar el dolor que le causó la muerte del "Marciano" Cantero, cantante de Enanitos Verdes, quien murió los 62 años tras padecer una afección renal y estar en terapia intensiva desde el pasado 29 de agosto. Por tal motivo, Martin utilizó su cuenta de Instagram para expresarse al respecto.

"Mi más sentido pésame a todos sus familiares. Que gran pérdida. Descansa en paz maestro", escribió Ricky Martin, conmovido por la muerte del músico argentino que tuvo infinidad de mensajes por parte de artistas de toda Latinoamérica. El posteo tuvo varios comentarios, entre los que se destacó el del cantante colombiano Carlos Vives.

De esta manera, el mundo de la música se mostró completamente conmocionado por la partida del artista argentino que fue líder de la mítica banda Enanitos Verdes. "Con gran tristeza, la familia despide a un gran artista y mejor persona, que con sus canciones supo ser parte de la banda de sonido de varias generaciones en toda Latinoamérica. Hasta siempre, Marciano Cantero", habían escrito desde Sony Music.

El adiós de J Balvin y Bad Bunny

Dos de los grandes artistas del género urbano despidieron a "Marciano" Cantero en sus redes. El artista colombiano y el puertorriqueño manifestaron su pésame. "Que Dios te tenga en la gloria. Nunca se nos olvidará tu buena vibra y disposición con tanta humildad. Gigante eres y serás porque marcaste una generación para siempre", expresó J Balvin.

Mientras que Bad Bunny publicó una foto en blanco y negro acompañado de una paloma con un ramo de olivo y dos manos unidas. Cabe recordar que "Marciano" colaboró con ambos artistas en el tema Un peso.

La decisión de Justin Bieber que ilusiona a las fanáticas

Justin Bieber canceló días atrás sus dos recitales que se llevarían a cabo en el Estadio Único de La Plata. Sin embargo, una decisión impensada sorprendió a todos y despertó una leve esperanza en sus fanáticas.

En el marco de la gira "Justice World Tour", Justin Bieber iba a presentarse en el Estadio Único de La Plata el sábado 10 de septiembre y domingo 11, pero lo suspendió por problemas de salud. El cantante venía de tocar en Brasil y generó gran conmoción en las fanáticas, aunque lo sucedido en las últimas horas, retoma las esperanzas.

Es que Justin borró todas las publicaciones de su cuenta de Instagram donde se había expresado al respecto de sus shows a través de un comunicado, por lo que sembró la incertidumbre. La noticia había causado gran impacto, más teniendo en cuenta que sus seguidores realizaron un acampe en las afueras del estadio esperándolo con ansias.

"Lamentamos informar que el evento de Justin Bieber en el Estadio Único de La Plata ha sido suspendido por cuestiones personales del artista y por supuesto totalmente ajeno a la voluntad de esta empresa", había manifestado la productora. Mientras que el artista dijo: "El agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar".