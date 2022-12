La divertida campaña de la hija de Karina La Princesita: "Entre 36 y 46 años"

Sol, la hija de Karina "La Princesita" y El Polaco, publicó una divertida búsqueda que tiene por beneficiaria a la cantante tropical.

La hija de Karina "La Princesita" sorprendió a sus seguidores con una divertida campaña que inició en sus redes sociales y que tiene como destinataria la cantante tropical. "Serán juzgados", escribió Sol Cwirkaluk, fruto del romance que vivieron Karina y El Polaco hace 15 años atrás. Qué respondió la cantante ante la inesperada campaña que inició su hija en redes sociales.

Karina "La Princesita" y El Polaco estuvieron en pareja durante unos 5 años en los que ambos eran dos de las figuras más destacadas de la cumbia, un género siempre muy popular en Argentina, y más durante los 2000, época en la que ambos eran verdaderas estrellas. Los cantantes tuvieron a Sol en el 2007, que este año celebró sus 15 con una gran fiesta, y quien suele mostrarse muy apegada a su madre. Por eso sorprendió la divertida campaña que la joven inició en redes sociales.

"Se busca novio para mi mamá", publicó Sol en sus historias de Instagram junto a una linda imagen de Karina. Divertida, la joven artista agregó una advertencia clara: "Serán juzgados por sus amigas antes de que ella los conozca". Como si fuera una búsqueda laboral, la hija de Karina y El Polaco agregó algunos requisitos que deben cumplir quienes quieran tener un romance con la popular cantante tropical, entre los que se destaca el rango etario al que apuntan.

"Si tenés entre 46-36 años te estamos buscando!", detalló Sol en su publicación en redes sociales. Pero esa no es la única característica que deben cumplir los pretendientes de Karina la princesita, sino que agregó: "Hombre no infiel, no mentiroso, con responsabilidad afectiva e inteligencia emocional". Por su parte, y lejos de molestarse, la cantante tropical reposteó la publicación con un sincero "Jajajajajaja".

Las publicaciones de Sol Cwirkaluk y Karina la princesita en Instagram

Karina reveló el apriete que sufrió en el programa de Tinelli

Desde hace ya un tiempo se volvió bastante usual pegarle a Marcelo Tinelli que, lejos de sus mejores años, no atraviesa el mejor presente laboral. Si bien logró acomodarse con números dignos en Canta Conmigo Ahora, lo cierto es que pierde cada noche en su batalla con Gran Hermano. En las últimas horas, quien se sumó a la moda de destrozar al conductor fue nada menos que Karina "La Princesita", que se despachó durísima contra La Academia de Showmatch.

"Soy una persona de mucho código. A veces tengo que ser un poco más egoista. Decir 'a mi me conviene y prefiero hacer esto y si a vos te parece que soy una desagradecida por eso, arreglate'", explicó la cantante cuando Diego Leuco le recordó en su programa de Luzu TV una charla que habían tenido años atrás. Es que el conductor le remarcó que en aquella oportunidad, Karina estaba indecisa entre sumarse a La Academia o ser jurado de La Voz Argentina de Telefe, canal al que terminó llegando como investigadora en ¿Quién es la máscara?.

Pero la cantante reconoció que no le "sale" el ser más egoísta y plantear esas situaciones. "Y como me habían dado trabajo en pandemia, y medio viste que te tiran frases como 'che, no da porque nosotros te dimos...'. Te hacen la psicológica", siguió picante Karina, al tiempo que entonces decidió ir a La Academia de Showmatch. Para cerrar, la cantante disparó muy filosa: "¡No lo voy a volver a hacer! La próxima no lo voy a hacer, porque encima me terminé yendo arrepentida como diciendo 'para qué dije que sí, me quiero cortar las bolas'".