La desgarradora confesión de Palito Ortega tras la muerte de Carlitos Balá: "No me animé"

El famoso cantante reveló cómo fue su vínculo con el fallecido animador e hizo una triste confesión sobre la última vez que vio a su amigo.

Ramón "Palito" Ortega habló en profundidad de su vínculo con Carlitos Balá e hizo una desgarradora revelación sobre la última vez que vio a su amigo. El famoso cantante y actor brindó una entrevista a tan solo unos días del fallecimiento del animador y aseguró que "no se animó a verlo por última vez".

En diálogo con La Previa para Radio Mitre, Ortega abrió su corazón y habló tras el fallecimiento de Balá a los 97 años de edad. "Acá andamos… viviendo los acontecimientos de la vida que son difíciles y cuesta aceptar y digerir", empezó por decir el intérprete de Un Muchacho como yo con voz de tristeza.

"Se fue un amigo de la vida, comenzamos a trabajar en cine juntos. Me tocó actuar con él y dirigirlo", continuó "Palito". Además, añadió: "Vivió haciendo lo que le gustaba. Vivió como quiso vivir, con todo su humor y buena onda, se fue un ser humano muy particular".

"Palito" Ortega y Carlitos Balá.

Sin embargo, pese a los alegres recuerdos que Ortega tiene de Balá, admitió que no se animó a verlo por última vez. "No lo veía hace un tiempo, estoy mucho tiempo viajando y se hacía difícil. Y cuando el dio un paso costado se lo veía menos", confesó. Además, reveló por qué no fue al velorio de su amigo en el cementerio de Chacarita: "No me animé a verlo, me quiero quedar siempre con el recuerdo de él".

Por último, "Palito" Ortega terminó su ronda de confesiones al hablar del gran talento que tenía Balá para todos los aspectos de su carrera. "Fue muy meticuloso y respetuoso nunca se iba de una palabra de más de los que estaba escrito", aseguró luego de mostrar admiración por su versatilidad como actor. Por último, sentenció: "Era muy gracioso, fuera de cámara era igual, siempre hacia chistes y buscaba parecidos, era una buena persona".

El último adiós a Carlitos Balá: su despedida en el cementerio de Chacarita

Este sábado será la última despedida a Carlitos Balá, el reconocido humorista y animador infantil que falleció este jueves por la noche a sus 97 años. Sus restos serán despedidos en la capilla del cementerio porteño de Chacarita, barrio en donde vivía Balá, y donde, por disposición de la familia, será cremado.

La convocatoria al público en general fue difundida por la Asociación Argentina de Actores, quienes señalaron que el último adiós a Balá se brindará a las 11.15 con un responso en la capilla del Cementerio de Chacarita. Balá falleció la noche del jueves, a los 97 años, y sus restos fueron velados el viernes en la Legislatura porteña, donde sus admiradores hicieron largas filas para despedirlo, muchos de los cuales lo recordaron por haber participado en sus shows donde ayudaba a niños pequeños a dejar de usar chupete.

Incluso recibió homenajes de la línea 39 de colectivos, que tenía una de sus cabeceras en Chacarita, y donde el humorista inició su carrera contando chistes e interactuando respetuosamente con los pasajeros. Las últimas horas del legendario animador infantil fueron difíciles, según la palabra de su representante Maximiliano Marbuk."Tuvo mareos en su casa, lógico de su edad, y lo llevaron al sanatorio. Los médicos decidieron dejarlo en observación. Hablé con Alejandro, el yerno y me había dicho que se había recuperado y a los 10 minutos se volvió a descompensar”, reveló.

En diálogo con El Trece, el representante de Carlitos Balá rescató: “Lo bueno es que él vivió bien. Era feliz. Le gustaba estar con la gente. Todos pensamos que iba a ser eterno, pero no. Estaba perfecto. Obviamente, tenía 97 años, pero el jodía con eso ‘97 años y no es caro’. Nunca perdió la alegría. Hacía chistes. Estaba perfecto”.

La Legislatura porteña declaró Ciudadano Ilustre a Carlitos Balá en 2017, por lo cual sus restos fueron velados en un salón del parlamento porteño.