La contundente decisión de Dani La Chepi por sus problemas de convivencia: "No puede seguir así"

Dani La Chepi reveló una inesperada decisión que debió tomar en su hogar para tener una mejor convivencia.

Dani La Chepi tomó una importante decisión respecto a con quienes convive en su hogar. "Esto no puede seguir así", subrayó la influencer en sus redes sociales, donde explicó la medida que tomó en su casa para mejorar la convivencia. Cabe recordar que la humorista ya había contado que tenía una relación tóxica con un ser al que considera su hijo.

Usuaria muy activa de redes sociales, Dani La Chepi suele mostrar y contar cómo es su vida en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3,6 millones de seguidores. Fiel a su estilo, la influencer contó de forma sarcástica que en las últimas horas tomó una decisión muy importante en su hogar que afectará a su gato Toyo y actualizó para sus seguidores cómo sigue su relación con el felino, que por las noches aumenta su actividad y no deja dormir ni a ella ni Isa, su hija.

"Siento que soy otra persona, que me ponés cualquier reto o desafío adelante y lo hago. Me ponés a Maidana y le digo: '¿Qué pasa pa, querés pelear?", comenzó contando una Dani La Chepi muy feliz y descansada en sus historias de Instagram. A continuación, la conductora de El Juego de la Oca dejó claro por qué se sentía "otra": "Todos tenemos problemas de convivencia que no siempre sabemos cómo resolverlos a veces".

En ese sentido, la influencer reconoció que uno en ocasiones recurre a terapeutas para que lo puedan ayudar, pero ella encontró otra forma. "Yo ayer dije: 'Esto no puede seguir así'", se sinceró Dani La Chepi, que contó que "con mucho pesar" cerró la puerta de las habitaciones tanto suya como de Isa para que Toyo no pudiera ingresar durante la noche. "Hoy me levanté yo solo, no porque él quiso", cerró la influencer sus divertidas historias de Instagram. Vale recordar que Dani La Chepi ya había contado en otra oportunidad que tiene una "relación tóxica" con su gato.

Dani "La Chepi" sobre su nueva apuesta laboral

En cuanto al formato del ciclo que llevará adelante con Álvarez, "La Chepi" dejó en claro que se trata de una apuesta innovadora. "El programa es diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver en la tele. Es una apuesta gigante y digo gigante porque literalmente es muy grande", enunció sobre la ambición con la que los productores de El Trece encaran ese proyecto.

"El Pollo y yo parecemos dos piecitas chiquitas en medio de El Gran Juego de la Oca. Es inmenso e intenso. Espero que lo vivan y lo jueguen con los participantes", siguió la comediante, sobre la gran variedad de propuestas que ofrecerá el ciclo que conducirá.

Además reveló cuán parecidos son con su compañero: "En lo positivo y "negativo' somos muy parecidos. Digo negativo en el sentido de que somos perfeccionistas. También nos gusta mucho el mate, la cumbia", reveló la actriz y cerró: "Creo que va a ser el programa más cantado y bailado de la tele porque nos encanta. 'El Pollo' ya creo que es un amigo, aunque es más amigo de mi hija que mío".