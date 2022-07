La conmovedora foto de la hija de Cacho Fontana y Liliana Caldini: "Lo vamos a cremar"

Una de las gemelas de Cacho Fontana y Liliana Caldini emocionó a sus seguidores con una foto familia tras el repentino fallecimiento de sus padres.

Antonella Fontana, hija de Cacho Fontana y Liliana Caldini, compartió una imagen de su familia en las redes sociales y causó la emoción de sus seguidores. El posteo fue hecho un tiempo atrás de que las simultáneas muertes de sus padres ocurrieran, pero muchos entendieron a esa publicación como un homenaje anticipado por parte de la joven.

En la imagen publicada en Instagram, se puede ver a Fontana, Baldini y sus dos hijas, las gemelas Antonella y Ludmila. Caldini falleció el 4 de julio a sus 70 años, mientras que al día siguiente Fontana perdió su vida, con 90 años cumplidos.

Antonella se pronunció sobre el momento familiar que atraviesa ante los medios de comunicación y aseguró: "No lo puedo creer. Pero lo único que les quiero decir es que a papá lo vamos cremar como él quería, y a mi mamá la vamos a velar. No sé cuándo, no sé dónde, no sé cómo, estoy haciendo todo esto con mi hermana". Cuando fue consultada sobre cómo se debe recordar a su padre, ella respondió con una emotiva frase: "Como ustedes quieran, yo lo voy a recordar como mi papá".

Antonella Palese (apellido real de Cacho Fontana) reveló que no estaban esperando para contarle a su padre la noticia de la muerte de su mamá, porque consideraban que podría ser un gran shock, pero el deceso de Fontana no se los permitió.

La imagen que Antonella Fontana compartió en su cuenta de Instagram.

La despedida de Alberto Fernández a Cacho Fontana

"Con profundo dolor lamento el fallecimiento de Cacho Fontana, símbolo de la radio y de la televisión argentina. Dueño de una voz única, se convirtió en una estrella de los medios de comunicación de nuestro país. Acompaño a su familia y a quienes lo han querido", comenzó su descargo el Presidente de la Nación en un posteo que hizo en Twitter. Y agregó: "Dueño de una voz única, se convirtió en una estrella de los medios de comunicación de nuestro país. Acompaño a su familia y a quienes lo han querido", como pie de foto de una imagen del fallecido locutor.